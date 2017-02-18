منشآت : وضع 5 ملاعب جوارية حيز الخدمة بعنابة

و جرت مراسم التدشين التي تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة ليوم الشهيد المصادف ل18 فبراير من كل سنة و التي انطلقت يوم السبت عبر إقليم الولاية بحضور رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد سلماني و السلطات المدنية و العسكرية بالولاية علاوة على عديد الجمعيات الرياضية ولجان الأحياء و ذلك بكل من أحياء المقامة و وادي فرشة و الصفصاف و 8 ماي 45 بالإضافة إلى مركز الطفولة المسعفة لحي إليزا بمدينة عنابة.
و استنادا لمصالح ولاية عنابة فإن هذه العملية تندرج أيضا في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من قبل السلطات المحلية لبلوغ ما مجموعه 100 ملعب جواري خلال سنة 2019 عبر مختلف بلديات ولاية عنابة التي تحصي حاليا 32 ملعبا جواريا.
و يرتقب مع نهاية السنة الجارية تسليم ما يقارب 30 ملعبا جواريا ليرتفع عدد هذه المنشآت الرياضية والترفيهية الجوارية إلى ما مجموعه 65 هيكلا حسب ما تمت الإشارة إليه.
و سيسمح تجسيد هذا البرنامج -حسب ما تم إيضاحه- بتشجيع ممارسة الرياضة و ترقية التكفل بالشباب عبر مختلف الأحياء والتجمعات السكنية بعنابة.