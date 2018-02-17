العداء سليمان مولاي يفوز بنصف ماراطون الواحات السابع بورقلة

ورقلة - فاز العداء سليمان مولاي من ولاية الجزائربالطبعة السابعة لنصف ماراطون "الواحات" الذي نظم يوم السبت بورقلة متبوعا بخذير العقون (بجاية) و بلخير أناس (الجزائر) كما لوحظ .

أما عند السيدات فقد أحرزت العداءة نسيمة مسعودي (الجزائر) على المركز الأول في حين عادت المرتبة الثانية لمنال عباس (بجاية) و لبنى كستي (بومرداس) في المرتبة الثالثة.

وجرت وقائع هذا السباق الذي أشرفت السلطات الولائية على إعطاء إشارة انطلاقه على مسافة 15 كيلومتر انطلاقا من بلدية حاسي بن عبد الله إلى غاية دائرة سيدي خويلد (شرق عاصمة الولاية) حيث عرف مشاركة أزيد من 620 متسابقا من بينهم 47 عداءة يمثلون نحو 40 ولاية من مختلف جهات الوطن.

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يذكر أن الطبعة السابعة لنصف ماراطون "الواحات" بورقلة قد خصص جوائز مالية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 600 ألف دج.

واختتم هذا الموعد الرياضي الذي نظم من طرف رابطة ألعاب القوى بمساهمة مديرية الشباب و الرياضة لولاية ورقلة بحفل توزيع الميداليات على الفائزين.