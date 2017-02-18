ملاكمة: سهرة دولية بتاريخ ال24 فبراير الجاري بغرداية   

غرداية - تنظم سهرة دولية في رياضة الملاكمة بتاريخ ال24 فبراير الجاري بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية الضاية بن ضحوة على بعد حوالي 10 كلم شمال مدينة غرداية (600 كلم جنوب الجزائر)، حسب ما علم اليوم السبت من المنظمين.

وتجرى أطوار هذه السهرة الرياضية التي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الإتحادية الجزائرية للملاكمة بمناسبة الإحتفالات بالذكرى ال47 لتأميم المحروقات (24 فبراير 1971)، وبمبادرة من "نادي الملاكمة للجزائر العاصمة " بالتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة لولاية غرداية على مرحلتين، حيث ستشهد الأولى منها منازلات للملاكمين الهواة، فيما ستخصص الثانية لمنازلات المحترفين العالميين في صنف " المتوسط - الممتاز"، حسب توضيحات المنظمين.

ويتضمن برنامج هذه السهرة في الفن النبيل التي تحمل شعار " ليلة الأبطال" سبع منازلات للهواة من بينها منازلة في صنف الإناث بمشاركة ملاكمات من المجمع الرياضي البترولي و نادي الملاكمة لتيزي وزو و كذا فريق الملاكمة مشعل سيدي عمار بتيبازة.

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كما تعرف هذه السهرة الرياضية الدولية كذلك تنظيم منازلة إحترافية في صنف" المتوسط-الممتاز " بمشاركة الملاكم الجزائري إلياس عبادي الذي سيواجه الفرنسي أنطوني برارد.

"يشكل هذا الحدث الرياضي الدولي في الفن النبيل فرصة لترقية هذه الرياضة عبر مناطق جنوب البلاد"، كما ذكر المنظمون.