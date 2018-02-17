القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة المحترفة الثانية: جمعية عين مليلة تحتفظ بالريادة، سكيكدة وثنائي بجاية في المطاردة 

  أدرج يـوم : السبت, 17 شباط/فبراير 2018 11:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
الرابطة المحترفة الثانية: جمعية عين مليلة تحتفظ بالريادة، سكيكدة وثنائي بجاية في المطاردة 
صورة واج-أرشيف

الجزائر - عرفت الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم يوم الجمعة، بقاء الرائد جمعية عين مليلة في الصدارة، بينما حققت شبيبة سكيكدة الأهم باحتفاظها بالوصافة، في حين يتقاسم ثنائي بجاية المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر.

ففي عين مليلة، عانى الفريق المحلي الأمرين حيث انتظر الدقيقة ال69 ليهز شباك رائد القبة قبل أن يحرر صحبي الأنصار بهدف ثان (2-0، د86).

من جهتها، لم تتمكن شبيبة سكيكدة من الوصول إلى شباك سريع غليزان إلا في الشوط  الثاني بثنائية (2-0) هشام مختار (د56 من ضربة جزاء) و جيلالي (د75) لتضمن  مركز الوصافة و بفارق نقطتين عن ممثلي مدينة بجاية (المولودية و الشبيبة). 

فالأولى عجزت عن افتكاك الفوز، مكتفية بتعادل لا يسمن و لا يغني من جوع 0-0  أمام أهلي برج بوعريريج (5 - 35 ن) الذي لم يفقد الأمل في العودة إلى القسم  الأعلى، في الوقت الذي نجحت فيه شبيبة بجاية في تحقيق فوز من ذهب على ميدان  جمعية الشلف (2-1) لتحيي مجددا آمالها في العودة لحظيرة النخبة.

إقرأ أيضا: الرابطة الثانية "موبيليس": الرائد في امتحان حقيقي ببجاية واصحاب المطاردة في تنقلات صعبة الي بوسعادة وتلمسان

وحقق غالي معسكر مفاجأة الأسبوع بفوزه على جمعية وهران بملعب بوعقل (1-0) وهو الانتصار الذي يخرجه من منطقة المهددين بالسقوط و يسمح له بالارتقاء للمركز الحادي عشر بفارق نقطتين عن الثلاثي رائد القبة-وداد تلمسان-مولودية العلمة الذي يملك في رصيده 20 نقطة، في الوقت الذي تبقى فيه ستة أندية في المنطقة الحمراء قبل عشر جولات عن نهاية الموسم الكروي 2017-2018.

وستجري يوم السبت المباراة الأخيرة لهذه الجولة بين صاحبي مؤخرة الترتيب شباب باتنة (16 - 15 ن) و شباب عين فكرون  (15 - 16 ن) في لقاء ب"ست نقاط" حيث سينفرد المنهزم بالمركز الأخير.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الثانية: جمعية عين مليلة تحتفظ بالريادة، سكيكدة وثنائي بجاية في المطاردة 
  أدرج يـوم : السبت, 17 شباط/فبراير 2018 11:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.17

مقري يحث الشعب الجزائري بالتحلي "بالنضج واليقظة "

18.02.17

منشآت : وضع 5 ملاعب جوارية حيز الخدمة بعنابة

18.02.17

منتدى رؤساء المؤسسات يستلهم ديناميكيته من مسعى رئيس الجمهورية الرامي لتحقيق التكافؤ بين…

18.02.17

تيسمسيلت : تنظيم التظاهرة التاريخية "حتى لا ننسى" حول التفجيرات النووية الفرنسية في…

18.02.17

ميشال كرناطو يندد ب "أكذوبة دولة" في حرب "غير معلنة"

18.02.17

إضراب الكنابست: عودة المئات من الأساتذة إلى عملهم قرار ينم عن درجة عالية من المسؤولية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.12

إضراب الكنابست يأخذ منحنى جديد بعد دعوة وزير العمل للدخول كوسيط بين المضربين و وزارة…

18.02.12

كنابست تدعو وزير العمل ليكون وسيطا بينها و بين وزارة التربية

18.02.15

عدل 2: الشروع في استخراج أوامر الدفع وتسديد قيمة الشطر الثاني عن بعد

18.02.15

إضراب أساتذة نقابة كنابست بالبليدة : تدابير إضافية لتدارك الدروس المتأخرة

18.02.15

اضراب قطاع التربية: سيتم تجنيد جميع موارد القطاع من أجل تدارك التأخر

18.02.13

بنك الجزائر يحذر من تراجع هامش مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية  