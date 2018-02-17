الرابطة المحترفة الثانية: جمعية عين مليلة تحتفظ بالريادة، سكيكدة وثنائي بجاية في المطاردة 

ففي عين مليلة، عانى الفريق المحلي الأمرين حيث انتظر الدقيقة ال69 ليهز شباك رائد القبة قبل أن يحرر صحبي الأنصار بهدف ثان (2-0، د86).
من جهتها، لم تتمكن شبيبة سكيكدة من الوصول إلى شباك سريع غليزان إلا في الشوط الثاني بثنائية (2-0) هشام مختار (د56 من ضربة جزاء) و جيلالي (د75) لتضمن مركز الوصافة و بفارق نقطتين عن ممثلي مدينة بجاية (المولودية و الشبيبة).
فالأولى عجزت عن افتكاك الفوز، مكتفية بتعادل لا يسمن و لا يغني من جوع 0-0 أمام أهلي برج بوعريريج (5 - 35 ن) الذي لم يفقد الأمل في العودة إلى القسم الأعلى، في الوقت الذي نجحت فيه شبيبة بجاية في تحقيق فوز من ذهب على ميدان جمعية الشلف (2-1) لتحيي مجددا آمالها في العودة لحظيرة النخبة.
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وحقق غالي معسكر مفاجأة الأسبوع بفوزه على جمعية وهران بملعب بوعقل (1-0) وهو الانتصار الذي يخرجه من منطقة المهددين بالسقوط و يسمح له بالارتقاء للمركز الحادي عشر بفارق نقطتين عن الثلاثي رائد القبة-وداد تلمسان-مولودية العلمة الذي يملك في رصيده 20 نقطة، في الوقت الذي تبقى فيه ستة أندية في المنطقة الحمراء قبل عشر جولات عن نهاية الموسم الكروي 2017-2018.
وستجري يوم السبت المباراة الأخيرة لهذه الجولة بين صاحبي مؤخرة الترتيب شباب باتنة (16 - 15 ن) و شباب عين فكرون (15 - 16 ن) في لقاء ب"ست نقاط" حيث سينفرد المنهزم بالمركز الأخير.