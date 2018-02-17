بطولة الجزائر للسباحة (المفتوحة): تحطيم أربعة أرقام قياسية جزائرية

الجزائر - تجسد المستوى العالي للبطولة الوطنية المفتوحة للسباحة بتحطيم أربعة أرقام قياسية، يوم الجمعة، من إنجاز عبد الله عرجون ورياض بوحميدي في 200 متر على الظهر وجواد سيود في 400 متر أربع سباحات، و عند السيدات حطمت رانيا نفسي الرقم القياسي في 200 متر على الظهر، في ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة في الحوض الصغير (14-17 فبراير)، بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).

البداية كانت مع سباحة المجمع البترولي رانيا نفسي، التي تجاوزت الرقم القياسي الوطني الذي كان بحوزتها في سباق 200 متر على الظهر خلال التصفيات بزمن قدره (2 د 18 ثا 71 ج)، مع العلم أن الرقم القياسي السابق يقدر بـ (2 د 19 ثا 58 ج)، أحرزته نفسي (21 سنة)، خلال البطولة الوطنية للأشبال و الأكابر في يونيو 2016 بالجزائر.

وخلال السباقات النهائية، تمكن السباح المتألق عبد الله عرجون (16 سنة، نادي بريد الجزائر) من السباحة تحت حاجز الدقيقتين و تحطيم الرقم القياسي الوطني الذي بحوزته لسباق 200 متر على الظهر بزمن (1 د 58 ثا 71 ج)، متجاوزا رقمه السابق (2 د 00 ثا 76 ج) الذي حققه في يناير 2017 خلال البطولة الوطنية ما بين الأندية بالجزائر.

وتفوق عرجون على السباح الواعد لاتحاد الجزائر رياض بوحميدي (15 سنة) الذي نال الفضية بتجاوزه أيضا للرقم القياسي بتوقيت (1 د 59 ثا 31 ج)، بينما عادت البرونزية لمحمد موباركي (2 د 07 ثا 97 ج) من نادي بريد الجزائر.

وصرح عرجون عقب تتويجه لـ "واج" قائلا : "السباق النهائي كان صعبا للغاية و لم أحقق هذا الرقم القياسي الجديد بسهولة، سيما و أنني لا أتدرب بالصفة الكافية حيث أكتفي بثلاث حصص تدريبة في الأسبوع بسبب انشغالي بتحضير شهادة البكالوريا. هذا هو لقبي الثاني خلال هذه البطولة بعد ذهبية 100 متر على الظهر وأنا جد راض عن هذه النتائج. غدا السبت أهدف للفوز بسباق 50 متر على الظهر وتحطيم رقم قياسي وطني آخر في ختام البطولة المفتوحة".

وفي سباق 400 متر أربع سباحات، استعرض السباح الصاعد جواد سيود (18 سنة، المجمع البترولي) عضلاته، بتحطيمه الرقم القياسي الوطني بزمن (4 د 17 ثا 54 ج)، و الذي كان بحوزة رمزي شوشار ( 4 د 20 ثا 12 ج) منذ شهر ديسمبر 2017 بمناسبة البطولة الوطنية ما بين الأندية بالجزائر.

وخلال هذا السباق ضيع شوشار (20 سنة، اتحاد الجزائر) الفضية، بالرغم من تحسينه لوقته السابق بزمن (4 د 20 ثا 00 ج)، غير أنه تم إقصائه من طرف الحكام بسبب ارتكابه لخطأ تقني، لتعود المرتبة الثانية لصالح نسيم بن خراف (4 د 41 ثا 44 ج) من نادي وفاء باتنة، و الميدالية البرونزية كانت من نصيب عبد النور مهاجري (4 د 43 ثا 99 ج) من نادي باهية نوتيك وهران.

وعبر سيود عن سعادته بالنتائج التي حققها قائلا :"تمكنت من إجراء سباق جيد رغم أنني في فترة التحضير المكثف. طبقت تعليمات مدربي وأنا سعيد بهذا التتويج وتحطيم الرقم القياسي الوطني و هذا ما يشجعني لبلوغ الأحسن في المستقبل.

المستوى العام للبطولة كان جيدا كما أمتلك زملاء مميزين في سباق التتابع مع فريقي المجمع البترولي و هو ما يبشر بالخير مع المنتخب الوطني كذلك".

وفيما يختص الترتيب العام المختلط لمجموع الميداليات عشية اختتام المنافسة، يسيطر المجمع البترولي على الطليعة بجدارة و استحقاق برصيد 24 ذهبية، ويأتي اتحاد الجزائر في الصف الثاني بأربع ميداليات من المعدن النفيس، في حين يحتل نادي المهدية - مستغانم المرتبة الثالثة بثلاث ذهبيات.

وفي ختام مسابقات اليوم الثالث عبر مدير المنتخبات الوطنية للاتحادية الجزائرية للسباحة عبد القادر كاوة عن سعادته بالمستوى المرتفع الذي ظهر به السباحون : "حضرنا لأحسن يوم من حيث المستوى الفني و النتائج المحققة منذ انطلاق البطولة حيث تم تحطيم أربعة أرقام قياسية، الأول من نصيب رانيا نفسي في 200 متر على الظهر، وعند الرجال تمكن كل من عرجون و بوحميدي من السباحة تحت دقيقتين و تحطيم الرقم القياسي مرتين في 200 متر على الظهر، إضافة إلى تحطيم الرقم القياسي مرتين في 400 متر أربع سباحات من طرف سيود و شوشار، لكن هذا الأخير تم إقصاؤه بسبب خطأ تقني. حضرنا كذلك لنهائي رائع في سباق أربع مرات 200 متر سباحة حرة و ذو مستوى فني عالي جدا بين المجمع البترولي و اتحاد الجزائر الذي توج بالذهبية و أتمنى أن نشاهد جميع السباقات بمثل هذا المستوى من ناحية الكمية و النوعية و هو ما سيرفع السباحة الجزائرية عاليا".

وتختتم فعاليات البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة (14-17 فبراير) غدا السبت، بإجراء الحصة السابعة في الصبيحة المخصصة للتصفيات، و الحصة الثامنة في المساء تجرى فيها السباقات النهائية.

برنامج يوم السبت 17 فبراير :

الحصة السابعة (00ر09 سا) :

50 متر على الظهر (رجال وسيدات)، 200 متر فراشة (رجال وسيدات)، 100 متر سباحة

على الصدر (رجال وسيدات)، أربع مرات 100 متر أربع سباحات (رجال وسيدات)، 1500

متر سباحة حرة رجال (مجموعة تصفوية بطيئة).

الحصة الثامنة (00ر17 سا) :

متر على الظهر (رجال وسيدات)، 200 متر فراشة (رجال وسيدات)، 100 متر سباحة

على الصدر (رجال وسيدات)، أربع مرات 100 متر أربع سباحات (رجال وسيدات)، 1500

متر سباحة حرة رجال (مجموعة نهائية سريعة).