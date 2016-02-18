كرة الريشة: "الخضر" يفتكون التاج القاري في نهائي صعب أمام نيجيريا (3-2)

الجزائر- افتك المنتخب الجزائري (رجال) لقب البطولة الإفريقية لكرة الريشة -بادمينتون- بعد إطاحته بحامل اللقب، نيجيريا بنتيجة (3-2)، خلال نهائي صعب عرف ندية كبيرة بين الفريقين، والذي جرى سهرة اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.

وبعدما كان "الخضر" متفوقون بشوطين دون مقابل، استعادت التشكيلة النايجيرية توازنها وتمكنت من تعديل النتيجة بشوطين لكل منهما.

وهو الامر الذي أدخل الشك، ليس فقط في نفوس العناصر الوطنية، بل حتى لدى الطاقم الفني وعلى رأسهم المدرب عمر نويشي الذي عاش هذا النهائي على الأعصاب.

وبفضل حنكة الثنائي بلهوان يسين مجيد ومعمري كسيلة، خلال لقاء الزوجي الثاني، قلب المنتخب الجزائري الطاولة على نظيره النايجيري، الذي وقف ندا للفريق الجزائري في لقاءات الفردي ولقاء الزوجي الأول والذي عرف هزيمة مدال صبري وعبد الرحيم بلعربي.

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لينتهي الشوط الحاسم و الأخير لفائدة الثنائي الجزائري بلهوان ومعمري بنتيجة (21-15) معلنين فرحة عارمة داخل القاعة، تحت أنظار وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اللذين حضرا هذا النهائي.

وصرح الناخب الوطني نويشي عمر ل"واج" لحظة التتويج "الحمد لله، تربعنا على العرش القاري في نهائي شد أنفاسنا أمام منتخب قوي وهو حامل اللقب القاري، لكن لاعبينا آمنوا في قدراتهم لانتزاع التاج. نشكر كل من ساهم في هذا التتويج من قريب او من بعيد".

وأضاف "عشت على أعصابي في هذا النهائي القوي، وأنا جد سعيد بهذا التتويج. الآن علينا ان نفكر في منافسات الفردي المنطلقة غدا الجمعة. ثم بعدها سنحضر للبطولة العالمية بتايلند شهر مايو القادم".

من جهته، صرح مدرب منتخب نيجيريا (رجال)، سليمان تاج الدين، ل"واج" "راضون على النتيجة رغم مرارة الخسارة في النهائي وفقداننا للقب. لقد ارتكبنا هفوات، سمحت للجزائر بالفوز، سيما في الشوط الحاسم. كما كانت بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت نوعا ما على المجريات".

وافاد "لا يزال أمامنا عمل كبير للتربع مجددا على العرش الإفريقي، لكن حاليا يجب التركيز على لقاءات الفردي للصعود إلى منصة التتويج لأننا نمتلك عناصر قادرة على الذهاب بعيدا".

ومعلوم أن منتخب نيجيريا للذكور توج باللقب القاري حسب الفرق خلال الطبعة السابقة التي جرت بالمغرب.

في حين عاد المركز الثالث لكل من جزر موريس وغانا واللذين انهزما في نصف النهائي امام كل من الجزائر ونيجيريا على التوالي وبالنتيجة نفسها (3-1).

أما لدى السيدات، فقد اكتفت الجزائريات بالميدالية البرونزية إثر هزيمتهن أمس الأربعاء في نصف النهائي أمام جزر موريس (3-2)، لتحتل الجزائر رفقة مصر، الخاسرة امام نيجيريا (3-2)، الصف الثالث معا.

في حين حافظت جزر موريس على لقبها القاري عند الاناث، اثر فوزها في النهائي، في وقت سابق اليوم الخميس، على نيجيريا بواقع (3-0).

وصرح المدرب الموريسي، هيروا غوراف، ل"واج" "جئنا من اجل الحفاظ على التاج الافريقي خصوصا عند السيدات وهو ما تحقق فعلا. اشكر سيداتنا على التضحية التي قدمنها خلال اللقاءات."

وقال أيضا "لعبنا كل مقابلة على اساس انها نهائي. أصعب لقاء كان نصف النهائي امام الجزائر (3-2) على عكس النهائي الذي لم نجد فيه صعوبات كبيرة وفزنا على نيجيريا بثلاثة اشواط دون مقابل. الآن سنحضر انفسنا جيدا للقاءات الفردي".

وتعرف منافسات الرجال مشاركة منتخبات الجزائر- مصر- نيجيريا-غانا-موريس-زيمبابوي-الكاميرون -كوت ديفوار-المغرب-تونس-السيشل و زامبيا.

أما لدى الاناث، فتحضر كل من الجزائر-مصر-موريس-غانا-نيجيريا-زيمبابوي و أوغندا.

وتنطلق منافسات الفردي يوم غد الجمعة ابتداء من (30ر09) بنفس القاعة.