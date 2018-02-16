البطولة العربية للأندية : "نادي برج بوعريريج عازم على تشريف الراية الوطنية"

برج بوعريريج- يطمح النادي الرياضي البرايجي للكرة الطائرة إلى الذهاب بعيدا و تشريف الراية الوطنية خلال الطبعة الـ 36 للبطولة العربية للأندية (رجال) التي ستحتضنها تونس من 17 إلى 25 فبراير، حسب ما أكده مدرب الفريق عبد الباقي ضيف.

و قال التقني ل/واج : "هدفنا يبقى احتلال مرتبة مشرفة ولم لا الفوز بالدورة"، معتبرا أن هذه المنافسة ستكون فرصة لأشباله للاحتكاك بالمستوى العالي وكذا التحضير الجيد للمرحلة الثانية من البطولة الوطنية.

كما أشار فيما يتعلق بالتحضير لهذا الموعد إلى أن فريقه "لم يقم بتحضير خاص لهذه المنافسة" لكنه أكد أن أشباله "عازمون على تشريف الراية الوطنية."

و أضاف :" لقد كنا نخوض أطوار البطولة ولم يكن لنا متسع من الوقت للقيام بتحضير خاص لهذه المنافسة. بالرغم من ذلك يمكنني القول أن فريقي جاهز 100 بالمائة و عازم على الذهاب بعيدا في هذه الدورة".

من جهته أوضح نائب رئيس النادي عباس تيبورتين أن فريقه "عازم على الدفاع على حظوظه" رغم أنه توقع أن تكون المنافسة "قوية" و أنه يخشى الأندية التونسية في غياب الفرق المصرية التي لا تشارك في هذه الدورة.

و قال في هذا السياق: "في غياب الفرق المصرية ستكون المنافسة على اللقب مع الفرق التونسية التي ستلعب على ميدانها و مدعومة بجماهيرها. لدينا كل المقومات للنجاح في مهمتنا و سندافع على حظوظنا بكل شراسة لرفع الراية الوطنية".

وأكد نائب رئيس النادي في هذا الصدد أن الوقت قد حان لفريقه لكي يفوز بالألقاب القارية و هو عازم على أن يحقق مرة أخرى الثنائية (البطولة والكأس في الجزائر) منوها بالمناسبة بالدعم الكبير الذي يحظى به النادي من طرف السلطات المحلية التي ساهمت كثيرا -كما قال- في تألق الفريق.

للإشارة فقد كرمت يوم الثلاثاء السلطات المحلية الفريق الذي توجه أمس الخميس إلى تونس جوا.

للتذكير سيواجه النادي البرايجي ضمن مجموعته فرق النجم الرياضي التونسي والأمان السوداني وسيب العماني و بشمركة العراقي فيما سيواجه الممثل الجزائري الثاني المجمع البترولي فرق الاتحاد السعودي والريان القطري والسويحلي الليبي و سنجل الفلسطيني.