البطولة العربية للأندية البطلة: المجمع البترولي يستهدف المنصة في موعد تونس

الجزائر- سيشارك لاعبو المجمع البترولي في النسخة ال36 للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة (رجال) المقررة من 17 إلى 25 فبراير بتونس، بهدف الصعود على المنصة الشرفية للمنافسة التي ستعرف مشاركة 19 فريقا من 12 بلدا.

و يقول المدرب المساعد للمجمع البترولي، كمال حدار في اتصال هاتفي "لواج" : "سنلعب حظوظنا بكل قوة من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة، سنتنقل إلى تونس بهدف الصعود على المنصة الشرفية، ليس من أجل مشاركة شكلية".

و أضاف حدار يقول : "لقد تعودت اندية الخليج العربي على تدعيم صفوفها بلاعبين برازيليين أو روس قبل انطلاق المنافسة، بينما فضلنا الاعتماد على لاعبينا الذين بمقدورهم منافسة أحسن الفرق العربية".

وسيكون المجمع البترولي ضمن المجموعة الثانية رفقة الاتحاد السعودي و الريان القطري و السويحلي الليبي و سنجل الفلسطيني، حيث انتقلت التشكيلة النفطية مساء يوم الأحد الماضي إلى العاصمة التونسية لخوض تربص ما قبل تنافسي و اجراء مباريات ودية.

ويقول المدرب المساعد للمجمع في هذا السياق: "لقد برمجنا تدريبات بمعدل حصتين في اليوم مع اجراء مباراة ودية يوم الاربعاء أمام أولمبي قليبية التونسي".

و عن منافسيه في المجموعة الثانية أجاب كمال حدار قائلا: "ليست لنا معلومات كثيرة عن منافسينا في المجموعة، لكن سنعتمد على عناصرنا لتقديم أفضل ما لديها و ضمان التأهل للدور ربع النهائي كهدف أولي".

وعن التعداد الذي سيعتمد عليه فريقه في موعد تونس، أوضح بأنه سيكون "متكاملا في غياب الإصابات".

خلال مشاركته في الطبعة الأخيرة للمنافسة العربية التي جرت في شهر فبراير 2017 بالمنامة (البحرين)، أقصي المجمع البترولي في الدور ربع النهائي للمنافسة على يد الجيش القطري 3-0 (36-34، 27-25، 25-22).

وسيشارك في الطبعة ال36 للمنافسة العربية ممثل جزائري ثان و يتعلق الأمر بنادي برج بوعريريج، حامل الثنائية الوطنية (البطولة و الكأس) لموسم 2016-2017، والذي سينشط ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الترجي الرياضي التونسي (منظم الدورة) و الامان السوداني و سيب العماني و بشمركة العراقي.

وسيتأهل في نهاية مباريات الدور الاول صاحبا المركزين الاول و الثاني عن كل مجموعة للعب ربع النهائي الذي سيدور يوم 23 فبراير. و سيجرى الدور نصف النهائي يوم 24 فبراير على ان يدور اللقاء النهائي في 25 من ذات الشهر.

و ستجري جميع المباريات بين قاعتي الزواوي و قصر الرياضة بالمنزه في حين ستحتضن القاعة الاولمبية برادس، لقاءي نصف النهائي و المباراة النهائية.

و ستتدعم اغلب الاندية العربية المشاركة بعدد من اللاعبين الاجانب في هذه المنافسة التي ستبلغ قيمة جوائزها 15.000 دولار، كما سيعقد الاتحاد العربي للعبة بالمناسبة اجتماعات مكتبه التنفيذي يومي 24 و 25 فبراير لاتخاذ عدد من القرارات التي تهم الكرة الطائرة العربية.