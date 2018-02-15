القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجلفة : اختتام البطولة الجهوية لرياضة "الكاراتي دو" ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط بتتويج فريق الجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 15:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

 

الجلفة - توج فريق أمن الجزائر العاصمة في منافسات  البطولة الجهوية لرياضة "الكاراتي دو" ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط التي  اختتمت سهرة أمس الأربعاء بالمركب الرياضي "أول نوفمبر" بمدينة الجلفة.

و جرى حفل اختتام هذه التظاهرة بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية أين  تم تكريم الفائزين بالمراتب الأولى حيث عادت المرتبة الأولى حسب الفرق لفريق  أمن ولاية الجزائر ليليه في المرتبة الثانية فريق أمن ولاية المدية أما  المرتبة الثالثة فعادت لفريق أمن ولاية بومرداس.

وقد شارك في هذه المنافسة المنظمة من طرف المصلحة الجهوية للصحة النشاط  الإجتماعي والرياضات بالبليدة بالتنسيق مع أمن ولاية الجلفة زهاء 121 رياضيا  ورياضية يمثلون 11 أمن ولاية لناحية الوسط ويتعلق الأمر بكل (البليدة الجلفة  تيبازة الجزائر العاصمة المدية والبويرة وتيزي وزو بومرداس الشلف عين الدفلى  المسيلة).

والجدير بالذكر شهدت هذه البطولة الجهوية تنظيما محكما وقد استمرت فعالياتها  لمدة أربعة أيام متتالية حيث أسهمت وبشكل كبير في تنشيط الفعل الرياضي  واستقطاب جمهور واسع من محبي وعشاق الرياضات النبيلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجلفة : اختتام البطولة الجهوية لرياضة "الكاراتي دو" ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط بتتويج فريق الجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 15:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.15

سلك شبه الطبي: انتقال حصة ولاية أدرار من 163 عون سنة 2013 إلى 562 سنة 2017

18.02.15

رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل : إصدار مرتقب لدليل حول المصطلحات والأمن الفكري

18.02.15

عرض فيلم "معركة الجزائر" بلندن

18.02.15

الجلفة : اختتام البطولة الجهوية لرياضة "الكاراتي دو" ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط…

18.02.15

اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال

18.02.15

الأمم المتحدة : أكثر من 10 آلاف قتيل ومصاب مدني جراء النزاع المسلح في أفغانستان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.12

كنابست تدعو وزير العمل ليكون وسيطا بينها و بين وزارة التربية

18.02.12

إضراب الكنابست يأخذ منحنى جديد بعد دعوة وزير العمل للدخول كوسيط بين المضربين و وزارة…

18.02.12

تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين (وزير)

18.02.12

تربية: وزير العمل يدعو نقابة الكنابست الى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار

18.02.12

أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم…

18.02.12

إعادة فتح قاعة "إفريقيا" ببلدية سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) خلال شهر مارس المقبل