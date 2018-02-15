الجلفة : اختتام البطولة الجهوية لرياضة "الكاراتي دو" ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط بتتويج فريق الجزائر العاصمة

و جرى حفل اختتام هذه التظاهرة بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية أين تم تكريم الفائزين بالمراتب الأولى حيث عادت المرتبة الأولى حسب الفرق لفريق أمن ولاية الجزائر ليليه في المرتبة الثانية فريق أمن ولاية المدية أما المرتبة الثالثة فعادت لفريق أمن ولاية بومرداس.
وقد شارك في هذه المنافسة المنظمة من طرف المصلحة الجهوية للصحة النشاط الإجتماعي والرياضات بالبليدة بالتنسيق مع أمن ولاية الجلفة زهاء 121 رياضيا ورياضية يمثلون 11 أمن ولاية لناحية الوسط ويتعلق الأمر بكل (البليدة الجلفة تيبازة الجزائر العاصمة المدية والبويرة وتيزي وزو بومرداس الشلف عين الدفلى المسيلة).
والجدير بالذكر شهدت هذه البطولة الجهوية تنظيما محكما وقد استمرت فعالياتها لمدة أربعة أيام متتالية حيث أسهمت وبشكل كبير في تنشيط الفعل الرياضي واستقطاب جمهور واسع من محبي وعشاق الرياضات النبيلة.