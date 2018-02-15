الجلفة : اختتام البطولة الجهوية لرياضة "الكاراتي دو" ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط بتتويج فريق الجزائر العاصمة

عرض فيلم معركة الجزائر بلندن -

اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال -

الأمم المتحدة : أكثر من 10 آلاف قتيل ومصاب مدني جراء النزاع المسلح في أفغانستان -

محاربة الهجرة غير الشرعية مسؤولية الجميع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية -

عدل 2: الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل -

ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم: الخضر يتراجعون بثلاثة مراكز الى المرتبة ال60 -

القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات يهدف إلى التصدي لتأثير التطور التكنولوجي على الحياة الخاصة -

عدل 2: الشروع في استخراج أوامر الدفع وتسديد قيمة الشطر الثاني عن بعد -

السويد ترفض تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب -

نائبان فرنسيان يطالبان بالاعتراف الرسمي باغتيال موريس أودان من طرف الجيش -

سباحة مفتوحة (حوض صغير): منصف بالامان يحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 م على الصدر -

إحياء الذكرى السادسة لوفاة عبد الحميد مهري رجل دولة وسياسي محنك -

الشرطي لا يستطيع القيام بالمهام المنوطة به دون شراكة مع المواطن -

مجلس المحاسبة: انطلاق التحضير لتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة -

توقيف إرهابي مبحوث عنه بسكيكدة وثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة -

استقالة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما من منصبه -

اتفاق تسوية النزاعات بالتراضي: سيبام الايطالي سيصب حوالي 200 مليون دولار لسوناطراك -

استجابة متفاوتة لدعوة تكتل النقابات المستقلة لإضراب وطني -

الإدانة بشدة سياسة القمع والاغتيالات التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين -