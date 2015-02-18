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اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال

  أدرج يـوم : الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال
صورة وأج

تيبازة - شارك في سباق اليوم الوطني للعدو للمجلس  الدولي للرياضة العسكرية الذي جرت فعالياته يوم الخميس بالأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" أزيد من 5000 عداء منهم نحو 250 من  العنصر النسوي في ظروف تنظيمية "محكمة".

و جرت الطبعة السابعة للتظاهرة التي أشرف على افتتاحها العميد قريش عمر رئيس  مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال و التحضير بأركان الجيش الوطني  الشعبي بحضور المدير العام للتعليم بالاكاديمية العميد نور الدين بوراس على  مسار بطول 5000 متر للذكور و 4000 متر بالنسبة للإناث.

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و يمثل العداؤون المشاركون في السباق الطلبة و الافراد العاملين بالاكاديمية  العسكرية لشرشال تحت شعار "الصداقة عبر الرياضة" حيث تم توفير كل الظروف  المادية و البشرية لإنجاح هذا العرس الرياضي.

و تهدف التظاهرة التي تنظم كل سنة بمختلف أرجاء العالم بمناسبة تأسيس المجلس  الدولي للرياضة العسكرية سنة 1948 الى تقييم الحالة البدنية و الجاهزية  القتالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي و تعزيز أواصر الصداقة و تقوية العلاقات  و الالتئام بينهم مثلما أكد عليه المنظمون.

و على غرار الاكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" تشهد  اليوم مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي و هياكله التكوينية عبر التراب الوطني  تنظيم سباق اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية تحت شعار  "الصداقة عبر الرياضة" حيث أنظمت الجزائر كعضو في المجلس سنة 1963, حسب  المنظمين.

آخر تعديل على الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 14:55
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اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال
  أدرج يـوم : الخميس, 15 شباط/فبراير 2018 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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