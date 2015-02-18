اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية: أزيد من 5000 مشارك بموعد شرشال

و جرت الطبعة السابعة للتظاهرة التي أشرف على افتتاحها العميد قريش عمر رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال و التحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي بحضور المدير العام للتعليم بالاكاديمية العميد نور الدين بوراس على مسار بطول 5000 متر للذكور و 4000 متر بالنسبة للإناث.
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و يمثل العداؤون المشاركون في السباق الطلبة و الافراد العاملين بالاكاديمية العسكرية لشرشال تحت شعار "الصداقة عبر الرياضة" حيث تم توفير كل الظروف المادية و البشرية لإنجاح هذا العرس الرياضي.
و تهدف التظاهرة التي تنظم كل سنة بمختلف أرجاء العالم بمناسبة تأسيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية سنة 1948 الى تقييم الحالة البدنية و الجاهزية القتالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي و تعزيز أواصر الصداقة و تقوية العلاقات و الالتئام بينهم مثلما أكد عليه المنظمون.
و على غرار الاكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" تشهد اليوم مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي و هياكله التكوينية عبر التراب الوطني تنظيم سباق اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية تحت شعار "الصداقة عبر الرياضة" حيث أنظمت الجزائر كعضو في المجلس سنة 1963, حسب المنظمين.