ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الخضر" يتراجعون بثلاثة مراكز الى المرتبة ال60  

زيوريخ - تراجع المنتخب الجزائري لكرة القدم بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للفرق الوطنية الذي نشرته الاتحادية الدولية (فيفا) اليوم الخميس، باحتلاله للمركز ال60 في الترتيب الخاص بشهر فبراير 2018.

وحصل المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يلعب اي مقابلة خلال شهر فبراير الجاري بسبب انعدام تواريخ الفيفا، مجموع 552 نقطة.

على المستوى القاري، يحتل "الخضر" المركز العاشر خلف منتخبات كل من تونس المحتل للرتبة ال23 و السنغال (27) ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية (39) فالمغرب (42) و مصر (43) و الكاميرون (51) و نيجيريا (52) و غانا (54) و بوركينافاسو (57).

واحتلت المنتخبات التي سيواجهها الجزائريون وديا في الاشهر المقبلة (تانزانيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية بالجزائر و ايران يوم 27 مارس بالنمسا و البرتغال يوم 7 او 8 يونيو المقبل بلشبونة)، على التوالي المراكز ال146 وال33 و الثالث.

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في مقدمة الترتيب، يبقى المنتخب الألماني في الطليعة متبوعا بنظيره البرازيلي و البرتغال.

وعرف ترتيب المنتخبات ال20 الاولى تغييرات بسيطة، تمثلت في تقدم ايسلندا بمركزين (18) فيما تراجع السويد (19) و بلاد الغال (20) بمركز واحد.

وسيتم الاعلان عن الترتيب المقبل يوم 15 مارس.

-- المنتخبات العشرة الاولى :

1- المانيا

2-البرازيل

3- البرتغال

4- الارجنتين

5- بلجيكا

6- اسبانيا

7- بولونيا

8- سويسرا

9- فرنسا

10- الشيلي