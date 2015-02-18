سباحة مفتوحة (حوض صغير): منصف بالامان يحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 م على الصدر

الجزائر - حطم سباح نادي اتحاد الجزائر، منصف بالامان، الرقم القياسي الوطني لسباق 200م على الصدر بتوقيت، 2د 11ثا و 55 ج.م ، يوم الاربعاء في نهائي البطولة الوطنية المفتوحة في حوض صغير (25 م) بمسبح محمد باحة بباب الزوار ( الجزائر العاصمة).

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة ، صفيان دايد ، منذ مارس 2012 بمناسبة البطولة الوطنية المفتوحة ، بتوقيت قدره : 2د 12 ثا و14 ج.م .

وفاز بالامان ( 17 سنة) - الذي اهدى فريقه اول ميدالية ذهبية - في النهائي على زميله ، ايمن بن عبيد ( 2د 16 ثا و86 ج.م) وعبد الرزاق سيار من المجمع البترولي ( 2د 18 ثا و72 ج.م).

وعاد سباق النهائي 200م على الصدر - سيدات لرانية نفسي من المجمع البترولي ( 2د 34 ثا و 09 ج.م)، امام زميلتها في النادي خنساء بلقاسمي ( 2د 43 ثا 29 ج.م) وإسمهان العربي يوسف من اتحاد الجزائر (2د 44ثا و72ج.م).

من جهة اخرى ، سيطر سباحا المجمع البترولي ، أسامة سحنون ( 22ثا 56 ج.م) وآمال مليح ( 26 ثا 20 ج.م) ، على نهائيي 50 م سباحة حرة.

وتوج باللقب في سباق 100م ، عبد الله عرجون من بريد الجزائر العاصمة (55ثا 32 ج.م) و آمال مليح من المجمع البترولي (1د 03ثا و46 ج.م).

والنهائيات الاخرى المبرمجة مساء الاربعاء هي : 400م سباحة حرة (رجال وسيدات)، 100م 4 سباحات (رجال وسيدات) و 4 مرات 50 م سباحة مختلطة.

منصف بالامان يتألق في أول أيام المنافسة

الجزائر - تألق سباح نادي اتحاد الجزائر منصف بالامان، بتحطيمه الرقم القياسي الوطني لسباق 200 م على الصدر بزمن (2 د 11 ثا 55 ج)، كما اقترب كل زميله أنيس جاب الله و السباحة نسرين مجاهد (نادي مستغانم) من بلوغ الرقم القياسي في سباقي الـ 400 م سباحة حرة و 100 م أربع سباحات، على التوالي، في منافسات اليوم الأول من البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة في الحوض الصغير، الجارية بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).

وأحرز بالامان (16 سنة)، الميدالية الذهبية في سباق سريع بتوقيت (2 د 11 ثا 55 ج)، متفوقا على زميله أيمن بن عبيد (2 د 16 ثا 86 ج) وعبد الرزاق سيار من المجمع البترولي (2 د 18 25 ج).

وبالتالي تمكن السباح الشاب من تجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة سفيان دايد (2 د 12 ثا 14 ج)، منذ مارس 2012 خلال البطولة الوطنية المفتوحة.

وصرح بالامان لـ "واج" قائلا : "كنت أهدف لتحطيم هذا الرقم القياسي في هذه البطولة التي تعد آخر منافسة لهذا الموسم داخل الحوض الصغير. نجحت في تحقيق هذا الرهان بفضل المجهودات التي بذلتها في التدريبات. أسعى في باقي أطور المنافسة للاقتراب من الرقم القياسي لسباقي 50 و 100 متر على الصدر".

وحقق أنيس جاب الله (14 سنة، اتحاد الجزائر)، ذهبية سباق 400 متر أربع سباحات بزمن (3 د 52 ثا 44 ج)، مقتربا من بلوغ أو تحطيم الرقم القياسي الوطني بفارق (91 ج.م)، و المقدر بـ (3 د 51 ثا 53 ج).

و لدى السيدات، تفوقت نسرين مجاهد (14 سنة) من نادي المهدية بمستغانم، في سباق 100 متر أربع سباحات بتوقيت (1 د 05 ثا 07 ج)، حيث كادت تعادل الرقم القياسي الوطني بفارق (55 ج.م)، و المقدر بـ (1 د 04 ثا 50 ج).

وفيما يخص الترتيب العام للميداليات عند الرجال بعد إجراء حصتي اليوم الأول، تفوق اتحاد العاصمة باحتلاله المرتبة الأولى مؤقتا برصيد 8 ميداليات (ذهبيتين، 4 فضيات و برونزيتين)، متبوعا بالمجمع البترولي بمجموع 5 ميداليات (ذهبيتين، فضية و برونزيتين)، و عند السيدات، تسيطر سباحات المجمع البترولي على الصف الأول بـ 7 ميداليات (4 ذهبيات، فضيتين و برونزية)، في حين تعود المرتبة الثانية لنادي المهدية-مستغانم الذي أحرز ميداليتين (ذهبية و برونزية).

أما في الترتيب العام المختلط (رجال و سيدات)، يتواجد المجمع البترولي في الطليعة برصيد 8 ميداليات ذهبية، متبوعا باتحاد الجزائر بمجموع ذهبيتين، و نادي المهدية-مستغانم بذهبية واحدة.

وفي ختام مسابقات اليوم الأول، صرح مدير المنتخبات الوطنية للاتحادية الجزائرية للسباحة عبد القادر كاوة، قائلا : "أضفنا في البطولة المفتوحة لهذا الموسم ترتيب عام مختلط للميداليات بالإضافة إلى اللقبين المعتادين لدى الرجال والسيدات و هذا لتشجيع الأندية على العمل و التطور بصفة أكبر. عرف اليوم الأول بمستوى جيد جدا بحضور أحسن السباحين الجزائريين و هو ما تتميز به البطولة الوطنية المفتوحة التي تجرى في الحوض الصغير في فصل الشتاء و في الحوض الكبير في الصيف. الشاب بالامان حقق نتيجة استثنائية بتحطيمه الرقم القياسي في 200 م على الصدر و هو في سن 16 سنة. كما ضيع جاب الله تحطيم الرقم القياسي في 100 متر الأخيرة لسباق 400 م سباحة حرة. و سجلنا عودة بطلة إفريقيا نسرين مجاهد التي أحرزت توقيتا جيدا في 100 م أربع سباحات، بعد غياب سنة كاملة بسبب

تحضيرها لشهادة البكالوريا و أنا متأكد من عودتها للمنتخب الوطني قريبا".

وتتواصل البطولة (14-17 فبراير) غدا الأربعاء، بإجراء الحصة الثالثة في الصبيحة المخصصة للتصفيات، و الحصة الرابعة في المساء تجرى فيها السباقات النهائية.

برنامج يوم الخميس 15 فبراير :

الحصة الثالثة (00ر09 سا) :

سباق 50 متر على الصدر (رجال وسيدات)، 200 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 100 متر فراشة (رجال وسيدات)، 200 متر أربع سباحات (رجال وسيدات)، 4 مرات 100 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 800 متر سباحة حرة سيدات (مجموعة تصفوية بطيئة).

الحصة الرابعة (00ر17 سا) :

سباق 50 متر على الصدر (رجال وسيدات)، 200 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 100 متر فراشة (رجال وسيدات)، 200 متر أربع سباحات (رجال وسيدات)، 4 مرات 100 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 800 متر سباحة حرة سيدات (مجموعة تصفوية سريعة). .