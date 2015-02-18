كاس الجزائر للعدو المدرسي: 240 شبلا وشبلة منتظرا يوم السبت بالجلفة

الجزائر - يشارك 240 رياضي منهم 120 فتاة، يمثلون المؤسسات التعليمية والمنتخبات الوطنية، يوم السبت المقبل بالجلفة في الطبعة الثانية لكأس الجزائر للعدو الريفي، المؤهلة لبطولة العالم لهذه الرياضة التي ستقام بباريس من 2 الى 7 ابريل، حسبما علم اليوم الاربعاء من الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

ويتضمن برنامج المنافسة، سباقين لمسافة 5000 م للأشبال واخر ل3500 م للشبلات، يجريان وفقا لقوانين الإتحادية الدولية لألعاب القوى والرياضة المدرسية.

ويشارك في سباق الجلفة ال10 الأوائل لثماني نواحي ضمنت تأهلها خلال البطولات الجهوية، أحسن خمس رياضيين اصاغر ( السنة الثانية)، سبق لهم المشاركة في البطولة الوطنية للعدو الريفي ببجاية في ديسمبر الماضي و ثلاث جمعيات ثقافية ورياضية المدرسية، المصنفة خلال البطولة الوطنية للعدو الريفي ، ب4 متسابقين كأدنى حد و6 اقصى حد، عند الاشبال والشبلات.

وأوضح المدير الفني الوطني ، رشيد حفصاوي في تصريح ل"واج": " ننتظر منافسة على أشدها ، سيما وان هناك مقاعد مؤهلة لبطولة العالم المقبلة بباريس.

سنحضر بكل تأكيد لبروز رياضيين جدد و تأكيد النواحي التي تترك عادة بصماتها في مثل هذه المنافسات الوطنية."

وستمكن النسخة الرابعة لكاس الجزائر للعدو المدرسي بتأهيل 24 رياضي ( 12 ذكورا و12 فتاة) ، لتمثيل الجزائر في مونديال باريس.

ويؤهل كاس الجزائر، الفريق المدرسي الاول المتكون من 12 رياضيا (6 اشبال و6 شبلات)، والمنتخبات الوطنية التي من المفروض ان تكون لديها 12 رياضيا ( 6 ذكور و6 فتاة) للموعد العالمي.

وبعد تعيين المتأهلين، تبرمج المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى تربصين، الاول من 15 الى 26 مارس ( خلال العطلة الربيعية) بالشلف والثاني من 28 مارس حتى موعد الانطلاق الى فرنسا اي في 2 ابريل المقبل.

للتذكير، تمثل دائما رياضة العدو المدرسي الجزائر، أحسن تمثيل في بطولة العالم للعدو الريفي. واخر تتويج كان للشاب محمد سعيد دربال، الذي نال الميدالية الفضية في المنافسة الاخيرة ببودابست المجرية.

وحصل دربال الذي يدرس بمتوسطة ، فارس سليماني ( بلدية القور بولاية تلمسان)، على المرتبة الثانية ، وراء التركي عثمان عمار ومواطنه الاخر فيرات اوزكورماز.

كما نالت الجزائر ابضا المركز الثالث حسب الفرق عند الذكور ، بمجموعة متكونة من دربال، عبد القادر قوم، توفيق سليماني، كريم يحياوي وغوتي برقية ، علاوة على الصف السابع، حسب الفرق عند الفتيات.

واختيرت عيد الدفلى (فتيات) وتلمسان ( ذكور) لتمثيل الجزائر في بطولة العالم ببودابست التي شارك فيها حوالي 600 رياضي من 25 بلدا.