القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دراجات / بطولة إفريقيا على الطريق / سباق ضد الساعة - حسب الفرق أكابر/: ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 16:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
دراجات / بطولة إفريقيا على الطريق / سباق ضد الساعة - حسب الفرق أكابر/: ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري
صورة وأج أرشيف

كيغالي - أحرز المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية في سباق ضد الساعة حسب الفرق (أكابر) في بطولة إفريقيا للدراجات على الطريق,  الجارية ب كيغالي عاصمة رواندا (من 13 و 18 فبراير).

وسجل المنتخب الجزائري الذي يضم في صفوفه كل من عزالدين لعقاب, يوسف رقيقي,  عبدالرحمان منصوري واسلام منصوري توقيت (15'52) خلف منتخب إيريتريا التي توجت  بالذهب (18'51) بينما عادت الميدالية الفضية للمنتخب الروندي (45'51).

ومن جانبه, اكتفى منتخب الجزائر للأواسط بالمرتبة الخامسة في الوقت الذي عادت  فيه الميدالية الذهبية لمنتخب إيريتيريا (07'26), الميدالية الفضية لرواندا  (56'26) والميدالية البرونزية ل ناميبيا (19'28).

ويضم المنتخب الجزائري في صفوفه كل عيسى ناجي لبصير, أيمن مرج, محمد شريف  نورة وصابر بلمختار.

 

اقرأ أيضا:     رياضة: مساعدة مالية مهمة لاتحاديتي الدراجات والمصارعة

وتشارك 49 دولة من بينها الجزائر في هذه المنافسة التي تضم أحسن العدائين في  القارة السمراء, و الذين يتنافسون في ثلاثة تخصصات : السباق على الطريق وسباق  ضد الساعة فردي و سباق ضد الساعة حسب الفرق.

وستجرى سباقات ضد الساعة فردي (أواسط وأكابر) يوم  الخميس.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق المرتبة الثانية في طبعة 2017 من بطولة افريقيا  التي جرت وقائعها بمصر بعد حصده ل 6 ميداليات (3 ذهبية, 2 فضيتان وبرونزية).

آخر تعديل على الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 16:50
كلـمات مفتـاحيــة :
دراجات / بطولة إفريقيا على الطريق / سباق ضد الساعة - حسب الفرق أكابر/: ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 16:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.14

اتفاق تسوية النزاعات بالتراضي: سيبام الايطالي سيصب حوالي 200 مليون دولار لسوناطراك

18.02.14

استجابة متفاوتة لدعوة تكتل النقابات المستقلة لإضراب وطني

18.02.14

وضع إستراتيجية عربية لتطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

18.02.14

الإدانة بشدة سياسة القمع والاغتيالات التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين…

18.02.14

إضرابات: المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة تدعو إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد

18.02.14

إضراب قطاع التربية: المجلس الإسلامي الأعلى يدعو إلى العمل اليد في اليد لمصلحة التلميذ

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.12

كنابست تدعو وزير العمل ليكون وسيطا بينها و بين وزارة التربية

18.02.12

إضراب الكنابست يأخذ منحنى جديد بعد دعوة وزير العمل للدخول كوسيط بين المضربين و وزارة…

18.02.12

تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين (وزير)

18.02.12

تربية: وزير العمل يدعو نقابة الكنابست الى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار

18.02.12

أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم…

18.02.12

إعادة فتح قاعة "إفريقيا" ببلدية سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) خلال شهر مارس المقبل