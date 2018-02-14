دراجات / بطولة إفريقيا على الطريق / سباق ضد الساعة - حسب الفرق أكابر/: ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري

وسجل المنتخب الجزائري الذي يضم في صفوفه كل من عزالدين لعقاب, يوسف رقيقي, عبدالرحمان منصوري واسلام منصوري توقيت (15'52) خلف منتخب إيريتريا التي توجت بالذهب (18'51) بينما عادت الميدالية الفضية للمنتخب الروندي (45'51).
ومن جانبه, اكتفى منتخب الجزائر للأواسط بالمرتبة الخامسة في الوقت الذي عادت فيه الميدالية الذهبية لمنتخب إيريتيريا (07'26), الميدالية الفضية لرواندا (56'26) والميدالية البرونزية ل ناميبيا (19'28).
ويضم المنتخب الجزائري في صفوفه كل عيسى ناجي لبصير, أيمن مرج, محمد شريف نورة وصابر بلمختار.
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وتشارك 49 دولة من بينها الجزائر في هذه المنافسة التي تضم أحسن العدائين في القارة السمراء, و الذين يتنافسون في ثلاثة تخصصات : السباق على الطريق وسباق ضد الساعة فردي و سباق ضد الساعة حسب الفرق.
وستجرى سباقات ضد الساعة فردي (أواسط وأكابر) يوم الخميس.
وكان المنتخب الجزائري قد حقق المرتبة الثانية في طبعة 2017 من بطولة افريقيا التي جرت وقائعها بمصر بعد حصده ل 6 ميداليات (3 ذهبية, 2 فضيتان وبرونزية).