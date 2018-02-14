بطولة الجزائر للسباحة المفتوحة (مسبح صغير): انطلاق المنافسة بمسبح محمد  باحه بباب الزوار  

الجزائر - انطلقت اليوم الأربعاء منافسات البطولة الوطنية المفتوحة في مسبح صغير(25 م) بمسبح محمد باحه بباب الزوار (الجزائر) بمشاركة أكثر من 200 سباح من بينهم 66 سباحة.

وستجرى المنافسة على مدار أربعة أيام مقسمة على ثمانية حصص ،بحجم حصتين في اليوم .الدور التصفوي مبرمج في الساعات الصباحية أاما النهائيات فستجرى في المساء .

الثلاثة الاوائل في كل مسابقة لدى الرجال والسيدات سيتوجون بميدالية (الذهب، الفضة، البرونز) كذلك بالنسبة لسباقات التتابع.

وستمنح الاتحادية الجزائرية للسباحة كأس أحسن فريق حسب مجموع الميداليات، كأس للسيدات وأخيرا كأس لأكبر متوج بالميداليات في الجنسين.

المشاركون الذين يضمون في صفوفهم سباحين جزائريين محترفين مقيمين في الخارج، يمثلون 37 ناديا من 13 رابطة ولائية.

برنامج يوم الأربعاء:

الحصة الأولى (00ر09):

50 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 200 متر سباحة على الصدر (رجال وسيدات)، 100 متر سباحة على الظهر (رجال وسيدات)، 400 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 100 متر أربع سباحات (رجال وسيدات)، 4 مرات 50 متر أربع سباحات مختلطة (نهائي مباشر).

الحصة المسائية (00ر17):

50 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 200 متر سباحة على الصدر (رجال وسيدات)، 100 متر سباحة على الظهر (رجال وسيدات)، 400 متر سباحة حرة (رجال وسيدات)، 100 متر أربع سباحات (رجال وسيدات)، 4 مرات 50 متر سباحة حرة مختلطة (نهائي مباشر).