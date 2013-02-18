تنس / دورة موفيستار 2 (جدول الفردي): الجزائرية إيبو تتأهل إلى الدور الثاني

مدريد - تأهلت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو يوم الثلاثاء, إلى الدور الثاني للجدول النهائي لدورة المحترفين "موفيستار 2", الجارية وقائعها بين 12 و 18 فبراير 2018 فوق الميادين الترابية لأكاديمية رافاييل نادال بمدينة مايوركا (إسبانيا), عقب فوزها على الإسبانية باولا اورتيغا ريدوندو بشوطين لصفر (6-0, 6-1).

و تفوقت بطلة إفريقيا سنة 2015 في لقاء اليوم بسهولة, و ذلك في انتظار دخولها في منافسات جدول الزوجي رفقة الإسبانية دليلة سعيد, ضد الثنائي الإسباني إيسترلا كابيزا-كانديلا و ايفون كافال ريمارس.

و تعد دورة موفيستار 2 التي تقدر جائزتها المالية بـ 15.000, الدورة المحترفة الثانية للشابة الجزائرية (19 عاما) منذ بداية الموسم بعد مشاركتها في منافسة موفي ستار 1 التي جرت من 5 الى 11 فبراير بأكاديمية رفائيل نادال كذلك, حيث اقصيت إيبو في الدور الاول بعد خسارتها امام المرشحة الأولى, الروسية مارتا بايجينا بشوطين لواحد (6-3, 3-6, 6-3).