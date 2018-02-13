رياضة: مساعدة مالية مهمة لاتحاديتي الدراجات والمصارعة

الجزائر- استفادت الاتحاديتان الجزائريتان للدراجات والمصارعة , على التوالي, من مبلغ 9ر38 و33 مليار سنتيم خلال العهدة الاولمبية الماضية, حسبما كشف اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي.

وأعلن الوزير خلال مأدبة غداء اقامها بالمركب الرياضي احمد غرمول بالعاصمة, على شرف مختلف المنتخبات الوطنية للدراجات والمصارعة الذين توجوا بعدة ميداليات قارية " ان الاتحادية الجزائرية للدراجات, استفادت من غلاف مالي قدره 9ر38 مليار سنتيم ونفس الشيئ بالنسبة للمصارعة التي منح لها غلاف مالي ب33 مليار سنتيم " .

وحصد المنتخب الجزائري للدراجات ( اواسط ونخبة) , 12 ميدالية ( 4 ذهبيات, 3 فضيات و5 برونزيات) في البطولة الافريقية على المضمار التي اختتمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء المغربية.

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وحصل من جهته, المنتخب الوطني للمصارعة المشتركة ( اشبال, اواسط , اكابر وسيدات) على 37 ميدالية ( 16 ذهبية, 10 فضيات و11 برونزية) في البطولة الافريقية التي اختتمت يوم الاحد الماضي ببورث هاركور النيجيرية .

واضاف ولد علي : " الدولة الجزائرية لم تدخر أي جهد لتشجيع الرياضيين وتبقى وفية لهذه التقاليد ."

وقال ممثل الحكومة: " الجزائر ستشارك قريبا في عدة منافسات دولية , منها الالعاب الافريقية للشباب-2018 والتي ستحتضنها في منتصف شهر يوليو المقبل . نأمل ان يساهم الدعم المادي الموجه لاتحاديتي الدراجات والمصارعة, في تحقيق نتائج ايجابية أخرى تشرف الالوان الوطنية."

وبالإضافة الى الالعاب الافريقية للشباب, تشارك الجزائر ايضا في مختلف المنافسات القارية والعالمية في نفس السنة, ككأس العالم وبطولة العالم للدراجات على المضمار بالإضافة الى الالعاب الاولمبية للشباب , المقررة بالأرجنتين دون نسيان العاب البحر الابيض المتوسط بطاراغونة الاسبانية.

وحسب الوزير فان هذه , المواعيد الرياضية , " تأمل من خلالها الدولة الجزائرية , في تحقيق تتويجات اخرى وان تفتح شهية الرياضين الجزائريين بإحراز المزيد من الميداليات."