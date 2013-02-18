كرة السلة - بطولة القسم الاول رجال /تسوية الرزنامة/ : فوز المجمع البترولي على ربيع العلمة (89-68)

بعد هذه النتيجة يحتل المجمع البترولي المركز السابع ب31 نقطة من 17 مباراة,
بينما يبقى ربيع العلمة في المركز التاسع بمجموع 30 نقطة, رفقة اتحاد الجزائر.
الثلاثاء :
ربيع العلمة - المجمع البترولي 68-89
الترتيب نقاط لعب
1 . شباب الدار البيضاء 39 21
2 . وداد بوفاريك 37 21
3 . اتحاد برج بوعريريج 36 20
4 . اتحاد سطيف 35 20
5 . نادي اسطاوالي 34 20
6 . اتحاد البليدة 33 20
7 . المجمع البترولي 31 17
--. اولمبي برج بوعريريج 31 21
9 . اتحاد الجزائر 30 21
--. ربيع العلمة 30 21
- نصر حسين داي 29 20
12.أولمبي باتنة 27 20
- نادي جسر قسنطينة 25 20
- نادي ورقلة 24 21
15.راسينغ قسنطينة 22 19
- اولمبي مليانة 21 21.