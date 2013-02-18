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كرة السلة - بطولة القسم الاول رجال /تسوية الرزنامة/ : فوز المجمع البترولي على ربيع العلمة (89-68)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر- تغلب المجمع البترولي على ربيع العلمة بنتيجة  89-68 يوم الثلاثاء بالعلمة في مباراة متأخرة لحساب البطولة الوطنية لكرة  السلة (رجال).

بعد هذه النتيجة يحتل المجمع البترولي المركز السابع ب31 نقطة من 17 مباراة,

بينما يبقى ربيع العلمة في المركز التاسع بمجموع 30 نقطة, رفقة اتحاد الجزائر.

 

الثلاثاء :

ربيع العلمة - المجمع البترولي        68-89

 

الترتيب                        نقاط     لعب

1 . شباب الدار البيضاء      39     21

2 . وداد بوفاريك             37     21

3 . اتحاد برج بوعريريج     36     20

4 . اتحاد سطيف              35     20

5 . نادي اسطاوالي           34     20

6 . اتحاد البليدة               33     20

7 . المجمع البترولي          31     17

--. اولمبي برج بوعريريج   31     21

9 . اتحاد الجزائر             30     21

--. ربيع العلمة                30     21

  1. نصر حسين داي 29 20

12.أولمبي باتنة             27      20

  1. نادي جسر قسنطينة 25 20
  2. نادي ورقلة 24 21

15.راسينغ قسنطينة          22      19

  1. اولمبي مليانة 21 21.
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة - بطولة القسم الاول رجال /تسوية الرزنامة/ : فوز المجمع البترولي على ربيع العلمة (89-68)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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