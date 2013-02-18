القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 : تعليمات للرفع من وتيرة إنجاز القرية المتوسطية بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 14:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

وهران - أمرت السلطات الولائية بوهران الشركة الصينية المكلفة بانجاز القرية المتوسطية الواقعة ببلدية بئر الجير (شرق وهران) بتدعيم  الورشة باليد العاملة الإضافية بعدما لاحظت تأخرا في وتيرة انجاز المشروع, حسب ما استفيد يوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وأضاف نفس المصدر بأن الزيارة التي قام بها إلى عين المكان مساء أمس الاثنين  الأمين العام للولاية سمحت له بالوقوف على البطء الذي يميز وتيرة الأشغال في  بعض التجزئات, "وبالخصوص التجزئة رقم 5", ما دفعه لطلب تعزيز عدد العمال  الناشطين في هذا المشروع.

وتراهن السلطات المحلية بوهران على الانتهاء من أشغال القرية المتوسطية في  2019, أي قبل سنتين من استضافة عاصمة الغرب الجزائري لألعاب البحر الأبيض  المتوسط التي تحتضنها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعد طبعة 1975 بالجزائر  العاصمة.

وتتسع القرية المتوسطية إلى أكثر من 5000 سرير, إلى جانب عدة مرافق إدارية  وترفيهية أخرى, تسمح بإقامة مريحة لأعضاء الوفود المشاركة في الموعد المتوسطي  الهام من رياضيين ومرافقين.

وتحسبا لهذا الموعد أيضا, زار الأمين العام لولاية وهران مختلف ورشات المركب  الرياضي الأولمبي الواقع هو الآخر ببلدية بئر الجير, حيث تشرف أشغال انجاز  ملعب كرة القدم الذي يتسع ل40 ألف مقعد على نهايتها, فيما انطلقت أشغال تهيئة  الأرضية المخصصة لاحتضان الشطر الثاني من الأشغال, الذي سيشمل قاعة متعددة  الرياضات ومركب مائي, حسب ما استفيد من نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 : تعليمات للرفع من وتيرة إنجاز القرية المتوسطية بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 14:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.13

الذكرى 58 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر: الدعوة إلى تخصيص 13 فبراير يوم وطني لضحايا…

18.02.13

وهران : مؤسسات جمع وإزالة القمامة تطالب بتسديد مستحقاتها المالية لسنة 2017

18.02.13

إضراب الأطباء:المجلس الشعبي الوطني لا يحل محل الجهات الوزارية المختصة لإدارة الحوار

18.02.13

مكافحة الارهاب: الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بالتجربة الجزائرية

18.02.13

الدولة لن تتخلى عن دعمها للصحافة

18.02.13

جنوب افريقيا: حالة من الترقب بعد الدعوة الرسمية لانسحاب جاكوب زوما من رئاسة البلاد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.12

كنابست تدعو وزير العمل ليكون وسيطا بينها و بين وزارة التربية

18.02.12

إضراب الكنابست يأخذ منحنى جديد بعد دعوة وزير العمل للدخول كوسيط بين المضربين و وزارة…

18.02.12

تربية: وزير العمل يدعو نقابة الكنابست الى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار

18.02.12

أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم…

18.02.12

تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين (وزير)

18.02.12

إعادة فتح قاعة "إفريقيا" ببلدية سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) خلال شهر مارس المقبل