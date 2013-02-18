ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 : تعليمات للرفع من وتيرة إنجاز القرية المتوسطية بوهران

وهران - أمرت السلطات الولائية بوهران الشركة الصينية المكلفة بانجاز القرية المتوسطية الواقعة ببلدية بئر الجير (شرق وهران) بتدعيم الورشة باليد العاملة الإضافية بعدما لاحظت تأخرا في وتيرة انجاز المشروع, حسب ما استفيد يوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وأضاف نفس المصدر بأن الزيارة التي قام بها إلى عين المكان مساء أمس الاثنين الأمين العام للولاية سمحت له بالوقوف على البطء الذي يميز وتيرة الأشغال في بعض التجزئات, "وبالخصوص التجزئة رقم 5", ما دفعه لطلب تعزيز عدد العمال الناشطين في هذا المشروع.

وتراهن السلطات المحلية بوهران على الانتهاء من أشغال القرية المتوسطية في 2019, أي قبل سنتين من استضافة عاصمة الغرب الجزائري لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعد طبعة 1975 بالجزائر العاصمة.

وتتسع القرية المتوسطية إلى أكثر من 5000 سرير, إلى جانب عدة مرافق إدارية وترفيهية أخرى, تسمح بإقامة مريحة لأعضاء الوفود المشاركة في الموعد المتوسطي الهام من رياضيين ومرافقين.

وتحسبا لهذا الموعد أيضا, زار الأمين العام لولاية وهران مختلف ورشات المركب الرياضي الأولمبي الواقع هو الآخر ببلدية بئر الجير, حيث تشرف أشغال انجاز ملعب كرة القدم الذي يتسع ل40 ألف مقعد على نهايتها, فيما انطلقت أشغال تهيئة الأرضية المخصصة لاحتضان الشطر الثاني من الأشغال, الذي سيشمل قاعة متعددة الرياضات ومركب مائي, حسب ما استفيد من نفس المصدر.