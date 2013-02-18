البطولة الافريقية لكرة الريشة: فوز سهل للمنتخب الجزائري على نظيره الايفواري (5-0)

الجزائر - فاز المنتخب الوطني الجزائري (رجال) لكرة الريشة "بادمنتون" على نظيره الايفواري بنتيجة 5-0 ، ضمن الجولة الاولى لدور المجموعات في منافسات البطولة الافريقية حسب الفرق، التي افتتحت مساء يوم الاثنين بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة).

ولم يجد عناصر الفريق الوطني اي صعوبة في تخطي عقبة نظرائهم من كوت ديفوار في لقاءات الفردي ( ثلاثة لقاءات) والزوجي ( لقاءان اثنان ).

وصرح المدرب الوطني معمر سليم نورين ل"واج" قائلا : " ما لاحظته ان اللاعبين الجزائريين استهلوا المنافسات جيدا وكل اللقاءات كانت في متناولهم .

سنحاول شحذ هممهم وتشجيعهم لمواصلة بقية المشوار"، مشيرا الى الطاقم الفني "يعرف جيدا مستوى اللاعبين الافارقة . لدينا تركيبة لابأس بها بإمكاننا الاعتماد عليها للفوز بكل اللقاءات المتبقية."

وتجري في هذه الأثناء لقاءات المنتخب الجزائري زوجي- سيدات ، امام نظرائهن النيجيريات بعدما عرفت منافسات الفردي انهزام ممثلات الجزائر بنتيجة 1-2 .

كما تنشط حاليا مسابقات الرجال بين جزر موريس - تونس / نيجيريا - المغرب / ومصر- زيمبابوي، فيما تجرى عند السيدات مواجهات بين منتخبات: مصر - غانا و جزر موريس - زيمبابوي .

يذكر ان منافسات الرجال تعرف مشاركة كل من منتخبات: الجزائر- مصر- نيجيريا-غانا-موريس-زيمبابوي-الكاميرون-كوت ديفوار-المغرب-تونس-السيشل وزامبيا، موزعين على أربع مجموعات كل واحدة تضم أربعة فرق.

أما لدى عند الاناث، تحضر كل من منتخبات:

الجزائر-مصر-موريس-غانا-نيجيريا-زيمبابوي-أوغندة، حيث قسموا الى مجموعتين.

ويتأهل الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي بالنسبة لمنافسة الرجال المسماة ب"توماس كوب".

أما منافسات الاناث، المسماة ب"اوبر كوب"، فسيتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن المجموعتين الى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي صاحب المركز الاول عن المجموعة الاولى مع صاحب المرتبة الثانية عن المجموعة الثانية، في الوقت الذي يواجه فيه متصدر المجموعة الثانية صاحب الصف الثاني عن المجموعة الاولى.

وتجرى لقاءات الدورين ربع النهائي (رجال) ونصف النهائي (نساء) يوم الاربعاء مساء، في الوقت الذي يقام فيه النهائيان يوم الخميس (30ر15).

وبعد ذلك تجرى منافسات الفردي من 16 الى 18 فبراير، إبتداء من الدور 32 الى غاية النهائي.