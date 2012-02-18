مصارعة/ بطولة افريقيا 2018: الجزائر تحصد 37 ميدالية , 16 منها ذهبية , "إنجاز تاريخي" حسب الاتحادية الجزائرية للمصارعة

بورث هاركور (نيجيريا) - حصدت المنتخبات الجزائرية للمصارعة المشتركة ( أشبال , أواسط, أكابر وسيدات), 37 ميدالية ( 16 ذهبية, 10 فضيات و11 برونزية), خلال البطولة الافريقية التي اختتمت أمس الاحد ببورث هاركور بنيجيريا, وهو " إنحاز تاريخي لم يسبق للمصارعة الجزائرية تحقيقه ", حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.

وأنهى المنتخب الوطني للأكابر (مصارعة إغريقية- رومانية), الموعد الافريقي, برصيد 7 ميداليات ( 5 ذهبيات, فضية وبرونزية), فيما اكتفى نظيره النسوي بميدالية فضية.

ولدى الرجال, كانت ميداليات المعدن النفيس, من إنجاز عبد الكريم فركات (55 كلغ), عبد النور العوني (60 كلغ), أكرم بوجملين ( 77 كلغ) , آدم بوجملين ( 87 كلغ) وحمزة حلوي (97 كلغ).

ونال بشير سيد عزارة (82 كلغ), - بطل افريقيا وصاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الاخيرة بماكون (فرنسا)-, ميدالية فضية عقب خسارته امام المصري, أحمد حسان علي محمود (4-2). وحصل زميله إسحاق غيو (67 كلغ) على الميدالية البرونزية.

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وفي المصارعة النسوية (كبريات), ضيعت خيرة شيماء يحياوي (50 كلغ) اللقب الافريقي الذي كان بحوزتها واكتفت بالميدالية الفضية, بينما فوزية عويسي شيماء ( 59 كلغ) انهزمت أمام السينغالية صفياتو غو ديابي ونالت البرونزية (2-1).

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة ,رابح شباح في اتصال هاتفي ل"واج: "المصارعون الجزائريون في اختصاص الاغريقية - الرومانية , أبانوا عن مستوى جيد في هذا الموعد الافريقي, بحصدهم لسبع ميداليات, خمس منها ذهبية وهي نتيجة تاريخية لهذه الرياضة مقارنة بالطبعات الماضية, في انتظار المردود الفني الذي سيظهر به ممثلو الجزائر في الموعدين العالمي والاولمبي القادمين .

اشكر الطاقم الفني, الاداري والطبي الذين ساعدونا في تحقيق أهدافنا."

وفي المصارعة الحرة (رجال) , افتك المنتخب الوطني ثلاث ميداليات برونزية , بفضل عبد الحق كرباش (57 كلغ), فارس لعقل (65 كلغ), وشمس الدين بوشايب (70 كلغ).

وفي فئة اواسط ( ذكور واناث) حصل ممثلو الجزائر على 13 ميدالية ( 6 ذهبيات, 4 فضيات و 3 برونزيات) . الميداليات الذهبية من انجاز محمد فرج (97 كلغ), فارس لعقل (65 كلغ) واسامة عبد اللاوي (79 كلغ) في المصارعة الحرة و مرتضى نعناعة (55 كلغ) وعبد الجبار جباري (60 كلغ) في المصارعة الاغريقية- الرومانية بالإضافة الى ميدالية لينا كحلال (62 كلغ) في المصارعة النسوية.

كما نال المصارعون الجزائريون اربع ميداليات فضية . ويتعلق الامر ب صالح الدين كاتب (57 كلغ), كسيلة انيس صدوقي (61 كلغ) في المصارعة الحرة ومن طرف عمار مؤمن ( 72 كلغ) في المصارعة الاغريقية- الرومانية, بينما امال حميش (65 ملغ), افتكت الفضة عند الاناث.

وكانت الميداليات البرونزية من نصيب الياس بوخرص (70 كلغ) في المصارعة الاغريقية-الرومانية, عبد المالك مرابط (63 كلغ),عمات سادو (67 كلغ) في المصارعة الحرة.

من جهتها , حصل منتخب الاشبال (مصارعة حرة) ست ميداليات ( ذهبيتان, فضيتان وبرونزيتان). وكانت الميداليتان الذهبيتان من نصيب اسامة لعريبي ( 55 كلغ) , فاتح بن فرج الل ( 80 كلغ), بينما افتك الميداليتين الفضيتين كل من نور الاسلام بوراس ( 110 كلغ) واشرف جزار (60 كلغ).

وحصل محمد بن مهيرز (48 كلغ) وشعيب عبد الرحمان صحراوي على ميداليتين برونزيتين .

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كما ظهر المصارعون الجزائريون لفئة الاشبال بوجه طيب في المصارعة الاغريقية- الرومانية عقب حصدهم 5 ميداليات ( 3 ذعبيات, فضية وبرونزية).

والميداليات الذهبية الثلاث احرزها كل من, محمد ياسين دريدي (48 كلغ), روابح فادي ( 80 كلغ), واحمد عبد الطريم مريكحي (60 كلغ), بينما الميدالية الفضية من نصيب عمران شراد (45 كلغ) والبرونزية ل بسيم سبع (71 كلغ).

من حهتهم , احرزت شبلات المنتخب الجزائري ميداليتين , فضية ل سعاد مالك بو قسير (71 كلغ) وبرونزية ل شيماء قدور ( 57 كلغ).

وشارك في موعد بورث هاركور 46 مصارعا من المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة يمثلون فئات: الاشبال, اواسط واكابر ( ذكور واناث) ومصارعة نسوية .

وحصلت هذه المنتخبات خلال البطولة الافريقية الماضية التي جرا بمراكش المغربية , 36 ميدالية ( 14 ذهبية, 15 فضيات و 7 برونزيات).