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بطولة افريقيا للمصارعة (اليوم الخامس والاخير): الجزائر تثري رصيدها بثماني ميداليات منها 5 ذهبيات  

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 12:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
بطولة افريقيا للمصارعة (اليوم الخامس والاخير): الجزائر تثري رصيدها بثماني ميداليات منها 5 ذهبيات  
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بورت هاركور (نيجيريا) - أثرى المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة المشتركة، (فئة الأكابر)، رصيد الجزائر بثماني (8) ميداليات منها خمس (5) ذهبيات، خلال منافسات اليوم الخامس والاخير من بطولة افريقيا للمصارعة التي اختتمت فعاليتها امس الاحد بنيجيريا (7 الى 11 فبراير بمدينة بورت هاركور (نيجيريا).

وتمكنت التشكيلة الوطنية لفئة الاكابر ذكور في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية من اقتناص خمس(5) ذهبيات و فضية واحدة و برونزية واحدة، فيما اكتفى فريق الفتيات بإحراز ميدالية برونزية واحدة.

وكان الذهب في فئة الاكابر ذكور من انجاز كل من فرغات عبد الكريم (55 كلغ) و عبد النور لواتي (60 كلغ) و اكرم بوجملين (77 كلغ) و ادم بوجملين(87 كلغ) وحمزة هلوي (97 كلغ)، فيما كانت المدالية الفضية من نصيب المصارع بشيرسيد عزازة (82 كلغ) و الفضية من نصيب اسحاق غايو (67 كلغ) .

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ولدى الاناث (كبريات)، اكتفت المصارعة خيرة شيماء يحياوي (50 كلغ) بالميدالية الفضية ، فيما اخفقت مواطنتها فوزية عويسي شيماء من التتويج بالميدالية البرونزية عقب الانهزام امام منافستها السنغالية سيفيتو غوديابي بنتيجة (2-1).

وعقب اجراء منافسات اليوم الخامس والاخير، حصدت الجزائر مجموع 37 ميدالية (16 ذهبية و 10 فضية و 11 برونزية)، وهي النتيجة الجيدة التي يمكن وصفها بالتاريخية باعتبار انها  الاحسن في مشاركات المنتخب الوطني الجزائري على حد تقدير مديرية المنتخبات الوطني للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.

مصارعة/بطولة إفريقيا (اليوم الثالث) : الجزائر تحصد 13 ميدالية جديدة من بينها 6 ذهبيات

ومثلت الجزائر في هذا الموعد الافريقي  ب46 مصارعا و مصارعة في فئات  ( وأواسط واكابر وإناث).

يذكر أن المنتخب الجزائري كان قد أنهى مشاركته في البطولة الافريقية 2017 التي أقيمت بمراكش المغربية بمجموع 36 ميدالية (14 ذهبية و 15 فضية و 7 برونزيات).

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بطولة افريقيا للمصارعة (اليوم الخامس والاخير): الجزائر تثري رصيدها بثماني ميداليات منها 5 ذهبيات  
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 12:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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