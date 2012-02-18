بطولة افريقيا للمصارعة (اليوم الخامس والاخير): الجزائر تثري رصيدها بثماني ميداليات منها 5 ذهبيات  

وتمكنت التشكيلة الوطنية لفئة الاكابر ذكور في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية من اقتناص خمس(5) ذهبيات و فضية واحدة و برونزية واحدة، فيما اكتفى فريق الفتيات بإحراز ميدالية برونزية واحدة.
وكان الذهب في فئة الاكابر ذكور من انجاز كل من فرغات عبد الكريم (55 كلغ) و عبد النور لواتي (60 كلغ) و اكرم بوجملين (77 كلغ) و ادم بوجملين(87 كلغ) وحمزة هلوي (97 كلغ)، فيما كانت المدالية الفضية من نصيب المصارع بشيرسيد عزازة (82 كلغ) و الفضية من نصيب اسحاق غايو (67 كلغ) .
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ولدى الاناث (كبريات)، اكتفت المصارعة خيرة شيماء يحياوي (50 كلغ) بالميدالية الفضية ، فيما اخفقت مواطنتها فوزية عويسي شيماء من التتويج بالميدالية البرونزية عقب الانهزام امام منافستها السنغالية سيفيتو غوديابي بنتيجة (2-1).
وعقب اجراء منافسات اليوم الخامس والاخير، حصدت الجزائر مجموع 37 ميدالية (16 ذهبية و 10 فضية و 11 برونزية)، وهي النتيجة الجيدة التي يمكن وصفها بالتاريخية باعتبار انها الاحسن في مشاركات المنتخب الوطني الجزائري على حد تقدير مديرية المنتخبات الوطني للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.
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ومثلت الجزائر في هذا الموعد الافريقي ب46 مصارعا و مصارعة في فئات ( وأواسط واكابر وإناث).
يذكر أن المنتخب الجزائري كان قد أنهى مشاركته في البطولة الافريقية 2017 التي أقيمت بمراكش المغربية بمجموع 36 ميدالية (14 ذهبية و 15 فضية و 7 برونزيات).