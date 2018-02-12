فروسية: عقد جلسات عمل قريبا لترقية الرياضات المتعلقة بالخيول

تيارت - أعلن و زير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يوم الاحد بتيارت أنه سيتم عقد قريبا جلسات عمل تنسيقية مع مختلف الفاعلين لترقية ومرافقة الرياضات المتعلقة بالخيول.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية الى الولاية أن "وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تولي اهتماما كبيرا للرياضة المتعلقة بالخيول وتعمل على ترقيتها وتطويرها حيث ستعقد جلسات تنسيقية قريبا في هذا الاطار على المستويين الوزاري والولائي".

وركز السيد ولد علي على دعم وزارته للمبادرات الشبانية والرياضية والجمعيات الناشطة في هذا المجال كما ناشد الشباب الى "الالتفاف حول سياسة رئيس الجمهورية الداعية الى المصالحة الوطنية ووحدة الشعب والدولة" مؤكدا أنه التمس من خلال لقائه مع الشباب بولاية تيارت "حبهم للوطن وتمسكهم بوحدة الجزائر".

من ناحية ثانية، تعهد الوزير اثناء زيارته مركز تربية الخيول شاوشاوة (تيارت) بالعمل على دعم هذه الرياضة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية وحثها على تقديم دعم مالي للجمعيتين الرياضتين الناشطتين في مجال الفروسية بالولاية.

وحضر الوزير استعراضا لأحصنة من انتاج المركز المذكور والتي تحصلت على ألقاب وطنية في مجال القدرة والتحمل والقفز على الحواجز.

كما اطلع على ورشتين للصناعات التقليدية المتعلقة بالخيول والمتمثلتين في ورشة الطرق على الحديد التي تمون العديد من ولايات الوطن وورشة مستلزمات الحصان المصنوعة من الجلد مثل السروج والاحزمة وغيرها.

من جهة أخرى، أشار الوزير الى أن قطاع الشباب والرياضة بولاية تيارت استفاد من 135 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب 5ر5 مليار دينار خلال الخماسيات الثلاثة الاخيرة تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

و أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين بيت الشباب "بغداد الهامل" ببلدية عين الذهب والذي كلف انجازه 60 مليون دج ويضم 70 سريرا وعدد من المرافق الشبانية والرياضية فضلا عن زيارة القاعة المتعددة الرياضات بنفس البلدية حيث التقى بالقائمين على المدارس الرياضية لكرة اليد وكرة القدم والكاراتي.

وبعاصمة الولاية وقف على اشغال انجاز الملعب البلدي لكرة القدم بحي "كرمان" وزار أيضا دار الشباب "أحمد بن فرحات" حيث التقى برياضيين أبطال الجزائر في الفروسية والملاكمة.

وتفقد الوزير ملعب "قايد أحمد" لكرة القدم الذي يعرف أشغال تهيئة حيث التقى بالمشرفين على تسيير فريق شبيبة تيارت. وعاين الوزير بذات المدينة مشروعي انجاز مسبح أولمبي وثانوية رياضية.

كما تضمن برنامج هذه الزيارة تفقد الملعب البلدي ومشروع مسبح نصف أولمبي ببلدية الرحوية.