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تنس - المسلك الدولي بإسبانيا / دورة موفي ستار 2 : إدراج الجزائرية إيناس إيبو في الجدول النهائي

  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 18:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

مدريد - أدرجت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو مباشرة  في الجدول النهائي للدورة الدولية النسوية موفي ستار 2 لحساب المسلك الدولي,  المقرر اجراؤها من 12 الى 18 فبراير على الميادين الترابية لأكاديمية رفائيل  نادال بمايوركا الاسبانية, حسب قائمة اللاعبات المشاركات التي كشف عنها يوم  الاحد المنظمون.

و تحتل الجزائرية المرتبة ال13 من الجدول النهائي ضمن قائمة تضم 18 لاعبة.

ومن المنتظر ان يشارك في هذه الدورة التي خصصت لها جائزة مالية تقدر ب 15.000  دولار, عدد من اللاعبات اللائي يحزن على تصنيف عالمي مقبول, سيما الروسية  مارتا بيجينا (المصنفة 310 عالميا) والاسبانية استريلا كابيزا كونديلا (344  عالميا).

و يتعلق الامر بالدورة المحترفة الثانية للشابة الجزائرية (19 عاما) منذ  بداية الموسم بعد مشاركتها في منافسة موفي ستار 1 التي جرت من 5 الى 11 فبراير  بأكاديمية رفائيل نادال كذلك, حيث اقصيت إيبو في الدور الاول بعد خسارتها امام  المرشحة الأولى, الروسية مارتا بايجينا بشوطين لواحد (6-3, 3-6, 6-3).

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تنس - المسلك الدولي بإسبانيا / دورة موفي ستار 2 : إدراج الجزائرية إيناس إيبو في الجدول النهائي
  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 18:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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