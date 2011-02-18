تنس - المسلك الدولي بإسبانيا / دورة موفي ستار 2 : إدراج الجزائرية إيناس إيبو في الجدول النهائي

مدريد - أدرجت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو مباشرة في الجدول النهائي للدورة الدولية النسوية موفي ستار 2 لحساب المسلك الدولي, المقرر اجراؤها من 12 الى 18 فبراير على الميادين الترابية لأكاديمية رفائيل نادال بمايوركا الاسبانية, حسب قائمة اللاعبات المشاركات التي كشف عنها يوم الاحد المنظمون.

و تحتل الجزائرية المرتبة ال13 من الجدول النهائي ضمن قائمة تضم 18 لاعبة.

ومن المنتظر ان يشارك في هذه الدورة التي خصصت لها جائزة مالية تقدر ب 15.000 دولار, عدد من اللاعبات اللائي يحزن على تصنيف عالمي مقبول, سيما الروسية مارتا بيجينا (المصنفة 310 عالميا) والاسبانية استريلا كابيزا كونديلا (344 عالميا).

و يتعلق الامر بالدورة المحترفة الثانية للشابة الجزائرية (19 عاما) منذ بداية الموسم بعد مشاركتها في منافسة موفي ستار 1 التي جرت من 5 الى 11 فبراير بأكاديمية رفائيل نادال كذلك, حيث اقصيت إيبو في الدور الاول بعد خسارتها امام المرشحة الأولى, الروسية مارتا بايجينا بشوطين لواحد (6-3, 3-6, 6-3).