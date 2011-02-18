دراجات / البطولة الافريقية على المضمار: الجزائر تحصد 12 ميدالية منها أربع ذهبيات

الدار البيضاء (المغرب) - نال المنتخب الجزائري للدراجات (اواسط - نخبة) 12 ميدالية (4 ذهب, 3 فضة و5 برونز) في البطولة الافريقية على المضمار التي اختتمت يوم أمس السبت بالدار البيضاء المغربية.

ميداليات المعدن النفيس الاربع من انجاز ياسين شلال (سكراتش نخبة) والمتسابق الشاب يوسف بوخاري الذي افتك لوحده ثلاث ذهبيات في مسابقات السكراتش, كيرين والسرعة (اواسط).

بفضل نتائجه, سيكون ياسين شلال حاضرا في بطولة العالم المقررة من 28 فبراير الى 4 مارس بهولندا و كذا في كأس العالم المبرمجة خلال شهر نوفمبر بفرنسا, رفقة زين الدين طاهري.

من جهته كان بوخاري في مستوى الثقة الموضوعة في شخصه من قبل مسؤولي الاتحادية الجزائرية للدراجات ومدربه الوطني, عبد الباسط حناشي. و حصل ابن مدينة وادي تليلات (وهران) كذلك على ميداليتين فضيتين في "الكيلومتر" اواسط وسباق النقاط اواسط.

كما نال ممثلو الجزائر ايضا ميدالية فضية في سباق السرعة لفريق النخبة, المتكون من ايوب كرار, محمد بوزيدي وخطيب ساسان.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب كل من محمد امين نهاري (سباق النقاط اواسط) و ساسان الخطيب (سباق الكيلومتر- نخبة) و فريق الاواسط للسرعة المتكون من يوسف بوخاري وعبد الجليل جيلالي وصديق بن غنيف وفريق المطاردة أواسط (يوسف بوخاري و عبد الجليل جيلالي وصديق بن غنيف) و فريق المطاردة نخبة (اسماعيل العلوشي وعبد الرحمن كريم حاج بوزيد و ساسان الخطيب ومحمد بوزيدي).

و شارك المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب عبد الباسط حناشي ب11 دراجا (7 اكابر و 4 اواسط) في البطولة الافريقية على المضمار بالدار البيضاء المغربية.