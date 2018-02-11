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جيدو/ الجائزة الكبرى لباريس : اقصاء مبكر لستة مصارعين جزائريين يوم الأحد

  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 17:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات

باريس- أقصي يوم الأحد ستة مصارعين جزائريين مشاركين  في الجائزة الكبرى لباريس-بيرسي في الجيدو المنظمة بالعاصمة الفرنسية.

وخرج من المنافسة كل من حمزة دريد (- 81 كلغ) و عبد الرحمن بن عمادي (-90  كلغ) و الياس بويعقوب (-100 كلغ) و محمد أمين الطيب  (+100 كلغ) لدى الرجال و كوثر وعلال (-78 كلغ) و صونيا عسلة (+ 78 كلغ) لدى  السيدات, حيث لم يسعفهم الحظ في اجتياز الأدوار الأولى للمنافسة.

و كان دريد أول من دخل غمار المنافسة بفوزه باللقاء الأول أمام هاردي ماتيو  من افريقيا الوسطى قبل أن ينهزم في اللقاء الثاني على يد المونغولي  أوتقونباتار اوقونباتار.

ثم جاء الدور للثنائي بويعقوب و الطيب اللذين غادرا المنافسة في الدور الأول  لمرحلة المجموعات أمام على التوالي ميكيتا سفيريد من روسيا البيضاء  وليفاني ماتياشفيلي من جورجيا.

أما بن عمادي الذي كان معفيا في الدور الأول للمجموعة الرابعة, فسقط في الدور  الثاني للمنافسة بعد الخسارة التي سجلها أمام الفرنسي أكسال كليرجي.

وعرفت المصارعتان وعلال و عسلة نفس المصير حيث سقطتا أمام كل من البرتغالية  سهيما راميراز و التونسية سارة الطرابلسي.

وشاركت الجزائر في موعد باريس بتسعة مصارعين من بينهم ثلاث سيدات. فبالإضافة  إلى المصارعين الذين شاركوا في منازلات يوم الأحد, كانت الجزائر ممثلة كذلك بفتحي نورين (-73 كلغ), هود زرداني (-66 كلغ) لدى  الرجال و أمينة بلقاضي (-63 كلغ) لدى الإناث.

وقد تنافس هؤلاء المصارعين يوم أمس السبت, حيث حقق زرداني أفضل نتيجة  باحتلاله المركز الخامس في الترتيب النهائي لوزنه, فيما اقصي نورين و بلقاضي  في الدور الأول على يد الأرميني فردينان كارابيتيان و الأمريكية هناه مارتان.

و تعرف دورة باريس مشاركة 403 مصارع من بينهم 170 مصارعة يمثلون 71 بلدا.

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جيدو/ الجائزة الكبرى لباريس : اقصاء مبكر لستة مصارعين جزائريين يوم الأحد
  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 17:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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