الاتحاد الإفريقي للجمباز: ثلاثة مواعيد تنافسية قارية في برنامج 2018

الجزائر- ستكون العناصر الإفريقية للجمباز على موعد مع ثلاث بطولات قارية تنافسية خلال سنة 2018، منها اثنتان مؤهلتان إلى الألعاب الاولمبية للشباب، حسب ما علم لدى رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة، الجزائري سيد علي زعتر.

و أوضح ذات المتحدث أن المنافسة الأولى تخص الجمباز الإيقاعي و الترامبولين و التامبلينغ للذكور و الإناث (أواسط و أكابر) التي ستقام بمصر من 24 إلى 28 ابريل المقبل و هي منافسة مؤهلة إلى الألعاب الاولمبية للشباب المقررة شهر أكتوبر 2018 بالعاصمة بيونس ايرس (الأرجنتين).

وفي نفس الفترة، يعتزم الاتحاد الافريقي للجمباز، تنظيم -لأول مرة- البطولة الإفريقية للزوجي للترامبولين الصغير (إناث و ذكور)، لكن ذلك يبقى مرهون بمشاركة ما لا يقل عن خمسة جمبازيين من ثلاثة بلدان، وهو العدد المحدد قانونيا لإقامة المنافسة، على حد توضيح السيد زعتر.

اقرأ أيضا: أهمية ممارسة الطفل للنشاط البدني وانعكاساته الايجابية على التعلم وبناء الشخصية

من جهتها، ستحتضن ناميبيا في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 مايو المقبل فعاليات البطولة الإفريقية للجمباز الفني (إناث و ذكور)، المؤهلة كذلك بالنسبة لفئة الأواسط للألعاب الاولمبية للشباب بالأرجنتين، فيما ستقام البطولة الإفريقية للأيروبيك (أواسط و أكابر/ إناث و ذكور)، بالكونغو من 9 إلى 15 سبتمبر المقبل. وستكون هذه المنافسة مفتوحة لكل الاختصاصات (فردي و زوجي و ثلاثي و جماعة).

وعن هذه المواعيد أوضح سيد علي زعتر ل"واج" قائلا: "برمجة هذه المنافسات تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة نهاية الأسبوع الماضي بتونس بمشاركة 16 عضوا"، موضحا أنه "تم كذلك مناقشة برنامج العمل المسطر لهذا العام من أجل ترقية و الدفع بعجلة هذه الرياضة في بلدان القارة الإفريقية".

وبهذا الخصوص، أوضح نفس المسؤول انه تم خلال هذا الاجتماع اعتماد مؤسسة جزائرية للتسيير الالكتروني لنتائج مختلف المنافسات القارية، علما أن هذه المؤسسة سبق لها التكفل بهذه العملية التقنية في الطبعة المنصرمة من بطولة إفريقيا للجمباز سنة 2016 بالجزائر.

اقرأ أيضا: الدولة تعمل باستمرار على تقديم المزيد من الدعم لإنشاء المرافق الرياضية

بالإضافة إلى المواعيد التنافسية، تطرق المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي للجمباز إلى عدة محاور، اهمها تلك المتعلقة بتكوين الحكام الدوليين داخل القارة السمراء بالنظر إلى الدور المحوري و الهام الذي يلعبه التحكيم في ترقية و تطوير رياضة الجمباز في الدول الافريقية.

و حول هذه النقطة، أوضح زعتر ما يلي: "تكوين حكم في رياضة الجمباز يتطلب تكاليف كبيرة و هو ليس بالأمر السهل بالنسبة لدول القارة السمراء(...) المجلس التنفيذي يكثف جهوده و عمله في هذا الاتجاه الذي سأدافع عنه بقوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادية الدولية للجمباز المقرر بلوزان نهاية شهر فبراير الحالي".

و في إطار برنامج التطوير الرياضي و الميزانية المخصصة من قبل الهيئة الدولية لفائدة البلدان الإفريقية، تم اعتماد خطة عمل لثلاث مناطق في إفريقيا و هو العمل الذي ستقدم نتائجه للهيئات المختصة على مستوى الاتحاد الإفريقي الذي سيقوم بدوره بتنظيم مخيم للتدريب و تقديم تكوين أكاديمي للمدربين و الجمبازيين الشباب.

و أضاف السيد زعتر أن "الأمر الايجابي في العملية هو ان الميزانية السنوية لا تصب في عمليات محددة و يمكن استعمالها لغاية نهاية العهدة الأولمبية، علما أن هذه الميزانية مخصصة للمناطق الثلاث و مبلغها يوجه خاصة للجانب التكويني ما يجعلنا حريصين على بلورة و تحديد هدف نسعى إلى تحقيقه يكون في مستوى تطلعات و طموحات الممارسين الشباب في كامل ربوع القارة الإفريقية".

يذكر أن الجزائري سيد علي زعتر أعيد انتخابه على رأس الاتحاد الإفريقي للعبة لعهدة اولمبية ثانية (2017-2020)، وسبق له و أن شغل منصب الأمين العام للهيئة قبل أن يخلف مواطنه محمد يماني في الرئاسة لأول مرة سنة 2013.