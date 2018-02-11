كأس العالم لسلاح الحسام للمبارزة (وسطيات - مرحلة الجزائر): تتويج المكسيكية  ناتاليا بوتيلو بلقب الفردي

الجزائر - توجت المبارزة المكسيكية ناتاليا بوتيلو بالميدالية الذهبية لمنافسات الفردي، لمرحلة الجزائر لكأس العالم في سلاح الحسام (وسطيات)، بعد فوزها في النهائي، الذي جرى مساء يوم السبت بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)، على الايطالية جيوليا أربينو بنتيجة (15- 7

).

وكانت بوتيلو قد أطاحت في الدور نصف النهائي بالألمانية جيتي ليزا بنتيجة (15-6)، في حين تجاوزت أربينو عقبة مواطنتها ديلا فيكيا بياتريس ب(15-5).

وعقب تتويجها بالذهب، صرحت المكسيكية بوليتو، رقم "1" في التصنيف العالمي "انا جد مسرورة بهذا اللقب، خاصة وأنني لم أتوقع أني سأفوز به نظرا لتواجد اللاعبات الايطاليات الغنيات عن التعريف، إضافة إلى المستوى القوي الذي عرفته هذه الدورة منذ الجدول 32".

وأضافت "أعجبت بالمستوى الجيد الذي قدمته اللاعبات الجزائريات في هذه المنافسة رغم إقصائهن المبكر".

من جهتها، أوضحت اللاعبة الايطالية أربينو جيوليا قائلة "أعترف أن اللاعبة المكسيكية كانت أحسن في النهائي. كان هناك نقص تركيز من جانبي في بعض اللمسات".

وأفادت أيضا "المستوى كان عالي جدا في هذه المنافسة، ولقد أعجبت بالأجواء الرائعة التي خيمت على القاعة والتنظيم كان جيدا أيضا".

من جهتهن، اقصيت اغلبية اللاعبات الجزائريات في الدور الأول أو في جدول ال32، باستثناء عبيق بونقاب التي كادت تصنع المفاجأة.

وخرجت كل من هدى إيزم، وكوثر محمد بلكبير، وبن شقور نايلة، و مدني حليمة وسارة معارف من الدور الأول في حين، غادرت الدور 32 سارة عتروز وجوهر أفنان بلكحلة وشيماء بن عدودة.

أما بالنسبة لعبيق بونقاب، فبعدما تجاوزت الدور الاول دون عناء كبير، تغلبت على الجزائرية الاخرى، جوهر افنان بلكحلة، في جدول ال32 بنتيجة (15-8)، الا انها انهزمت في جدول ال16، أمام الايطالية ديلا فيكيا بياتريس، المتحصلة على برونزية هذه المنافسة، بواقع (15-12).

ومعلوم أن عبيق بونقاب أنهت هذه الدورة في المرتبة 15 في الترتيب النهائي للفردي.

وانطلقت مرحلة المجموعات لمنافسات الفردي صباح يوم السبت، بمشاركة 33 رياضية من بينهن 9 جزائريات، يمثلن تسع دول وهي: الجزائر، بلجيكا، بوركينافاسو، تونس، مصر، ألمانيا، إيطاليا، المكسيك وكندا.

وتأهلت 26 لاعبة عن المجموعات الخمس إلى جدول ال32.

وشاركت الجزائر في هذا الموعد بتسعة عناصر ويتعلق الامر بسارة عتروز، أفنان بلكحلة، شيماء بن عدودة، نايلة بن شقور، عبيق بونقاب، هدى إيزام، سارة معارم، حليمة مدني و كوثر محمد بلكبير، بقيادة المدرب نسيم برناوي و مساعده محمد زرف.

وتنطلق يوم غدا الأحد منافسات الفرق بمشاركة ست دول وهي: الجزائر، بلجيكا، مصر، ألمانيا، إيطاليا وتونس.