جيدو/ الجائزة الكبرى لباريس بيرسي: المصارع الجزائري زرداني يفتك المركز الخامس لوزن (-66 كلغ)

باريس - حصل المصارع الجزائري هود زرداني (- 66 كلغ) يوم السبت على المركز الخامس للجائزة الكبرى لباريس-بيرسي في الجيدو المنظم بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تختتم يوم غد الأحد بعد فوزه على الصيني بحركة "إيبون" في منازلة لم تستغرق سوى دقيقة و 52 ثانية.

و كان زرداني قد حقق مشوارا جيدا في مرحلة المجموعات، حيث فاز باللقاءين الأولين أمام الجورجي فازها مارفيلاشفي و الأمريكي ريان فارقاس قبل أن يخسر نهائي المجموعة الثالثة أمام الياباني جوشيروماروياما. لكنه استطاع في نهاية الأمر أن يفتك المركز الخامس في الترتيب النهائي لوزن (-66 كلغ).

أما المصارعان الأخران اللذان شاركا اليوم السبت فقد اقصيا من الدور الأول وهما فتحي نورين (- 73 كلغ) وأمينة بلقاضي (- 63 كلغ) اللذين انهزما على التوالي أمام اللأرميني فردينان كارابتيان و الأمريكية هناه مارتان.

وتشارك الجزائر في دورة باريس بتسعة مصارعين من بينهم ثلاث مصارعات.

فبالإضافة إلى نورين و بلقاضي و زورداني، يوجد 6 مصارعين أخرين و هم حمزة دريد (- 81 كلغ) و عبد الرحمن بن عمادي (- 90 كلغ) و لياس بن يعقوب (- 100 كلغ) و محمد أمين الطيب (+ 100 كلغ) و كوثر علال (-78 كلغ).

وسيكون دريد في مواجهة هاردي مالو من إفريقيا الوسطى، بينما سيكون بن عمادي معفى من الدور الأول، ويدخل مباشرة للدور الثاني أمام الفرنسي آكسال كليرجي.

أما المصارعون الجزائريون الأربعة الآخرون وهم حمزة دريد (- 81 كلغ) و عبد الرحمن بن عمادي (- 90 كلغ) و لياس بن يعقوب (- 100 كلغ) و محمد أمين الطيب (+ 100 كلغ) فسيدخلون غمار المنافسة يوم غد الأحد.

من جهتهما سيخوض المصارعان بويعقوب و الطيب منازلتهما أمام على التوالي ميكيتا سفيريد من روسيا البيضاء، و الجورجي ليفاني ميتياشفيلي.

لدى السيدات، ستكون أمينة بلقاضي (- 63 كلغ) في مواجهة الأمريكية هناء مارتان، فيما تتقابل كوثر وعلال (-78 كلغ) مع البرتغالية يهيمة راميراز، فيما ستكون صونية عسلة (+ 76 كلغ) في مواجهة التونسية سارة الطرابلسي.

وكان المنتخب الجزائري للجيدو قد أجرى تربصا قبل تنقله إلى فرنسا، لتحضير هذا الموعد العالمي حيث تربص منتخب الذكور بالمركب الرياضي أحمد غرمول بالجزائر، فيما حضرت الفتيات بالثانوية الرياضية بالدرارية.

ويشرف عمار بن يخلف على تدريب الذكور، و الثنائي عمر رباحي و محمد ساداري على منتخب الإناث.

و تعرف دورة باريس مشاركة 403 مصارع من بينهم 170 مصارعة يمثلون 71 بلدا.