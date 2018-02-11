الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم: مولودية وهران تخطف كرسي الوصافة وشبيبة القبائل تكتفي بالتعادل 

الجزائر - اغتنمت مولودية وهران فرصة تعثر أندية المقدمة لتنفرد بمركز الوصافة إثر فوزها الشاق على دفاع تاجنانت (3-2)، بينما فرط نصر حسين داي فوزا بميدان شبيبة القبائل (1-1)، في ختام مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي انطلقت يوم الثلاثاء الفارط وتواصلت أمس الجمعة و انتهت يوم السبت.

وحقق فريق مولودية وهران بملعب الشهيد أحمد زبانة فوزا صعبا على دفاع تاجنانت بواقع (3-2)، حيث توصل الوافد الجديد لـ للمولودية يوسف شيبان، إلى هز شباك فريقه السابق في الدقيقة (38)، قبل أن يعدل ماروسي لتاجنانت من ضربة جزاء (د 42). في الشوط الثاني أضاف شيبان المُعار من وفاق سطيف الإصابة الثانية له و لـ "الحمراوة" (د61)، تواصل اللعب المفتوح وسمح للزوار بالعودة مجددا في

النتيجة بواسطة هدف بلمختار (د 82)، و في حين كان ينتظر الجميع نهاية اللقاء على وقع التعادل، ارتقى غربي فوق الجميع ليوقع هدف الانتصار، مانحا ثلاث نقاط غالية تضع المولودية الوهرانية في الصف الثاني لوحدها (32 نقطة)، مستغلة تعثر الملاحقين المباشرين، بينما تدحرج دفاع تاجنانت إلى المركز الـ 14 (18 نقطة).

واكتفت شبيبة القبائل بنتيجة التعادل أما ضيفها نصر حسين داي (1-1)، و كانت النصرية سباقة لافتتاح باب التهديف عبر براهيمي عند الدقيقة (47)، قبل أن يتمكن المهاجم بن علجية من تعديل الكفة لأصحاب الأرض (د78)، لتكتفي الشبيبة بنقطة واحدة تضعها في المرتبة الـ 12 (19 نقطة) رفقة اتحاد بسكرة، في حين عاد أشبال المدرب بلال دزيري بنقطة ثمينة تجعلهم ينفردون بالمركز السابع برصيد 27 نقطة.

وعرفت هذه الجولة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي و تواصلت يوم الجمعة، سقوطا جماعيا لأندية المقدمة، فيما تعقدت وضعية صاحب المركز الأخير اتحاد البليدة المنهزم مرة أخرى على ميدانه أمام نادي بارادو (0-1).

وكانت البداية بالانهزام المفاجئ لمولودية الجزائر يوم الثلاثاء في المدية أمام الأولمبي (1-0)، مما قلص نسبيا من حظوظها في السباق نحو اللقب، باحتلالها المرتبة الرابع مع اتحاد الجزائر، في الوقت الذي اكتفى فيه الوصيف شبيبة الساورة بتعادل مخيب للآمال أمام وفاق سطيف (0-0).

أما شباب بلوزداد فقد تمكن من وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية حيث فاز على اتحاد بسكرة بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع من إمضاء بلايلي، بعد انتظار دام 15 جولة و بالضبط منذ الجولة الثالثة (فوز على مولودية الجزائر: 2-0)، ليتنفس الصعداء في انتظار الخروج نهائيا من منطقة الخطر.

وتواصل سقوط أندية الطليعة بتعثر رائد الترتيب شباب قسنطينة بميدانه وأمام حضور قياسي للأنصار، مفوتا على نفسه فرصة تعميق الفارق إلى سبع نقاط عن أقرب مطارديه، أمام اتحاد الحراش المتواجد في منطقة الخطر والعائد بنقطة ثمينة قد يكون وزنها من ذهب في نهاية الموسم.

أما المفاجأة الكري لمباريات اليوم الجمعة، فجاءت من ملعب 5 جويلية، حيث فضل اتحاد الجزائر استقبال منافسيه بدلا من ملعب عمر حمادي، حيث سقط بالضربة القاضية أمام ضيفه اتحاد بلعباس (1-2).

ورغم الهدف المبكر للمغربي الهجهوج في الدقيقة الـ 14، إلا أن الفريق البلعباسي انتظر الربع الساعة الأخير ليسجل هدفين قاتلين بواسطة سيقار (75) و ثابتي (85)، حارما منافسه من الوصافة و بالتالي تقليص الفارق عن الرائد القسنطيني.

وعادت المقابلة الأخيرة ليوم الجمعة لنادي بارادو الفائز في البليدة (1-0)، أما الاتحاد المحلي المحروم من أنصاره بسبب عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور، وهو فوز يمكن "الباك" من الاقتراب من المنصة الشرفية في الوقت الذي فرط أبناء مدينة الزهور في أماله لتحقيق البقاء.