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الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: النتائج الكاملة والهدافون

  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 09:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: النتائج الكاملة والهدافون

الجزائر - النتائج الكاملة والهدافون عقب ختام مباريات  الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي انطلقت يوم الثلاثاء الفارط  وتواصلت أمس الجمعة وانتهت اليوم السبت.

         السبت 10 فبراير

مولودية وهران  : 3 شيبان (د 38) و (د61), غربي (د 90+2)

دفاع تاجنانت    : 2 ماروسي (د 42 ض.ج), بلمختار (د 82)

 

شبيبة القبائل      : 1 بن علجية (د 78)

نصر حسين داي : 1 براهيمي (د 47)

          

         الجمعة 9 فبراير :

اتحاد البليدة :0

نادي بارادو : 1 بوزوق (د 51)

 

شباب قسنطينة    :   0

اتحاد الحراش     :   0

 

اتحاد الجزائر    :  1 الهجهوج  (د 14)

اتحاد بلعباس     :  2 سيقار (د 75), ثابتي (د 85)

 

         الثلاثاء 6 فبراير :   

 

أولمبي المدية            :  1 كولخير (د 23)

مولودية الجزائر :  0 

 

شبيبة الساورة    :  0

وفاق سطيف     :  0 

 

شباب بلوزداد     :  1 بلايلي (د 90 + 1)

اتحاد بسكرة       :  0.

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الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: النتائج الكاملة والهدافون
  أدرج يـوم : الأحد, 11 شباط/فبراير 2018 09:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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