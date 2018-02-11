الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: النتائج الكاملة والهدافون

السبت 10 فبراير :
مولودية وهران : 3 شيبان (د 38) و (د61), غربي (د 90+2)
دفاع تاجنانت : 2 ماروسي (د 42 ض.ج), بلمختار (د 82)
شبيبة القبائل : 1 بن علجية (د 78)
نصر حسين داي : 1 براهيمي (د 47)
الجمعة 9 فبراير :
اتحاد البليدة :0
نادي بارادو : 1 بوزوق (د 51)
شباب قسنطينة : 0
اتحاد الحراش : 0
اتحاد الجزائر : 1 الهجهوج (د 14)
اتحاد بلعباس : 2 سيقار (د 75), ثابتي (د 85)
الثلاثاء 6 فبراير :
أولمبي المدية : 1 كولخير (د 23)
مولودية الجزائر : 0
شبيبة الساورة : 0
وفاق سطيف : 0
شباب بلوزداد : 1 بلايلي (د 90 + 1)
اتحاد بسكرة : 0.