انخفاض "محسوس" في تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى جهوي للإعلام و التحسيس حول موضوع "تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي" أن نسبة تعاطي هذه المواد في الوسط الرياضي قد انخفضت من 06ر3 بالمائة في سنة 2013 إلى 03ر1 بالمائة خلال السنة الماضية .
وأشار ولد علي بالمناسبة إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة لمكافحة "هذه الظاهرة التي تهدد صحة وسلامة الرياضيين". كما أكد أن تعاطي المنشطات من شأنه ان يؤثر سلبا على النتائج الفردية والجماعية للرياضيين.
اقرأ أيضا: 33ر1 بالمائة من الرياضيين الجزائريين تعاطوا المنشطات في 2016
ودعا إلى ضرورة "معرفة المنتجات التي تقدم على أساسا أنها مكملات غذائية لكنها ذات ضرر كبير على صحة الرياضيين".
كما أكد الوزير أيضا على ضرورة إشراك وسائل الإعلام باعتبارها "منبر هام للتحسيس حول مخاطر تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي".
اقرأ أيضا: إصلاح كرة القدم الجزائرية يتطلب المزيد من الهدوء و الصبر
وقد عرف هذا اللقاء المنظم من طرف مديرية الشباب والرياضة لولاية سعيدة بالتنسيق مع المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته للجزائر العاصمة حضور أزيد من 200 مشارك قدموا من 12 ولاية من غرب الوطن منهم رؤساء النوادي الرياضية والرابطات لمختلف الرياضات والجمعيات والمنظمات الرياضية.
وبرمج ضمن هذا الملتقى الذي أقيم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة تقديم مداخلات علمية حول المنشطات من طرف أطباء مختصين تابعين للمركز الوطني للطب الرياضي للجزائر العاصمة.
كما يشمل أيضا توزيع مطويات تحسيسية حول الانعكاسات السلبية لتعاطي الرياضيين للمنشطات.
ويواصل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي زيارته للولاية بتفقد مشروع انجاز 2.000 مقعد لملعب كرة القدم ببلدية الحساسنة ومرافق تابعة للمركب الرياضي "13 أبريل 1958" بمدينة سعيدة.
كما سيشرف أيضا على تدشين مسبح نصف أولمبي ببلدية سيدي ابو بكر.