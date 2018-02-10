دراجات/بطولة إفريقيا على المضمار (سكراتش أكابر) : ميدالية ذهبية للجزائري  ياسين شعلال

وبهذا التتويج يرتفع رصيد الجزائر الى 10 ميداليات (ذهبيتان و 3 فضيات و 5 برونزيات) في انتظار إجراء منافسات اليوم الاخير المقررة يوم السبت.
اضافة الى شعلال, كانت الميدالية الذهبية الأخرى من نصيب يوسف بوخاري في السكراتش أواسط . كما أحرز بوخاري على ميداليتين فضيتين في اختصاص الكيلومتر أواسط و سباق النقاط اواسط.
من جهته تحصل المنتخب الوطني اكابر المتكون من ايوب كرار و محمد بوزيدي وساسان الخطيب على الميدالية الفضية لسباق السرعة حسب الفرق.
وكان نصيب الميداليات الخمس البرونزية لكل من محمد امين نهاري (سباق النقاط اواسط) و ساسان الخطيب (سباق الكيلومتر اكابر) و فريق الاواسط للسرعة المتكون من يوسف بوخاري و عبد الجليل جيلالي وصديق بن غنيف و فريق المطاردة أواسط (يوسف بوخاري و عبد الجليل جيلالي و صديق بن غنيف) و فريق المطاردة أكابر (سماعيل للوشي وعبد الرحمن كريم حاج بوزيد و ساسان الخطيب).
ويشارك المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب عبد الباسط حناشي ب11 دراجا (7 اكابر و 4 اواسط) في البطولة الافريقية على المضمار بالدار البيضاء المغربية.