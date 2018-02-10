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دراجات/بطولة إفريقيا على المضمار (سكراتش أكابر) : ميدالية ذهبية للجزائري  ياسين شعلال

  أدرج يـوم : السبت, 10 شباط/فبراير 2018 12:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الدار البيضاء (المغرب) - أحرز الدراج الجزائري ياسين  شعلال الميدالية الذهبية لاختصاص "سكراتش أكابر" في إطار البطولة الافريقية  للدراجات على المضمار التي تجرى وقائعها من 7 الى 10 فبراير بالدار البيضاء  (المغرب).

وبهذا التتويج يرتفع رصيد الجزائر الى 10 ميداليات (ذهبيتان و 3 فضيات و 5  برونزيات) في انتظار إجراء منافسات اليوم الاخير المقررة يوم السبت.

اضافة الى شعلال, كانت الميدالية الذهبية الأخرى من نصيب يوسف بوخاري في  السكراتش أواسط . كما أحرز بوخاري على ميداليتين فضيتين في اختصاص الكيلومتر  أواسط و سباق النقاط اواسط.

من جهته تحصل المنتخب الوطني اكابر المتكون من ايوب كرار و محمد بوزيدي  وساسان الخطيب على الميدالية الفضية لسباق السرعة حسب الفرق.

وكان نصيب الميداليات الخمس البرونزية لكل من محمد امين نهاري (سباق النقاط  اواسط) و ساسان الخطيب (سباق الكيلومتر اكابر) و فريق الاواسط للسرعة المتكون  من يوسف بوخاري و عبد الجليل جيلالي وصديق بن غنيف و فريق المطاردة أواسط   (يوسف بوخاري و عبد الجليل جيلالي و صديق بن غنيف) و فريق المطاردة أكابر  (سماعيل  للوشي وعبد الرحمن كريم حاج بوزيد و ساسان الخطيب).

ويشارك المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب عبد الباسط حناشي ب11 دراجا (7  اكابر و 4 اواسط) في البطولة الافريقية على المضمار بالدار البيضاء المغربية.

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دراجات/بطولة إفريقيا على المضمار (سكراتش أكابر) : ميدالية ذهبية للجزائري  ياسين شعلال
  أدرج يـوم : السبت, 10 شباط/فبراير 2018 12:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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