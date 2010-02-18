مصارعة/بطولة إفريقيا (اليوم الثالث) : الجزائر تحصد 13 ميدالية جديدة من بينها 6 ذهبيات

وكان نصيب الميداليات الست الذهبية لكل من محمد فرج (97 كلغ) و فارس لكال (65 كلغ) و أسامة عبد اللاوي (79 كلغ) في اختصاص المصارعة الحرة بينما نال مرتدى نعناعة (55 كلغ) و عبد الجبار جباري (60 كلغ) الذهب في اختصاص المصارعة الاغريقية-الرومانية. كما أحرزت لينة خلّال الميدالية الذهبية لدى الاناث.
وتحصل المنتخب الجزائري أواسط على أربع ميداليات فضية بفضل كل من صلاح الدين كاتب (57 كلغ) وكسيلة أنيس صدوقي (61 كلغ) في المصارعة الحرة و عمار مومن (72 كلغ) في المصارعة الإغريقية-الرومانية و أمال حميش (65 كلغ) لدى الإناث.
وأحرز المصارعون الجزائريون الياس بوخرص (70 كلغ) في اختصاص المصارعة الإغريقية-الرومانية و عبد المالك مرابط (63 كلغ) و أمت صادو (67 كلغ) في المصارعة الحرة ثلاث ميداليات برونزية.
وتتواصل اليوم السبت فعاليات البطولة الافريقية بإجراء الادوار التصفوية و نهائيات فئة الاكابر.
وفي ختام اليوم الثالث من المنافسات الافريقية بلغ رصيد الجزائر 26 ميدالية (11 ذهبية و 8 فضيات و 7 برونزيات).
وتشارك الجزائر في بطولة إفريقيا للمصارعة ببورت هاركور (أشبال و اواسط واكابر وإناث) ب46 مصارعا.
يذكر أنّ المنتخب الجزائري كان قد أنهى مشاركته في البطولة الافريقية 2017 التي أقيمت بمراكش المغربية بمجموع 36 ميدالية (14 ذهبية و 15 فضية و 7 برونزيات).