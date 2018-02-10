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كرة الريشة /دورة دولية مفتوحة /الدور النهائي/: فوز الجزائر وتأهل هالة  بوكساني الى أولمبياد الأرجنتين

  أدرج يـوم : السبت, 10 شباط/فبراير 2018 08:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
كرة الريشة /دورة دولية مفتوحة /الدور النهائي/: فوز الجزائر وتأهل هالة  بوكساني الى أولمبياد الأرجنتين
صورة وأج أرشيف

الجزائر- فازت الجزائر بالدورة الدولية المفتوحة  (فردي/ذكور-اناث) لكرة الريشة (بادمنتن), التي اختتمت أمسية يوم الجمعة  بالقاعة الرياضية "مختار عريبي" بالأبيار (الجزائر العاصمة), عقب إحرازها ل15  ميدالية,  ثلاث منها ذهبية.

ونالت الجزائر, لقب ثلاثة  اختصاصات في : فردي- رجال, زوجي- رجال  وزوجي- مختلط  وثلاث فضيات و تسع برونزيات, وراء مصر صاحبة المرتبة الثانية  بذهبية (زوجي- سيدات) و فضيتين (فردي- رجال وزوجي- مختلط),     فيما حصلت المغرب على الرتبة الثالثة بذهبية واحدة في فردي - رجال., علما ان  خمسة بلدان افريقية فقط شاركت في المنافسة الدولية وهي الجزائر, مصر , المغرب,  كوت ديفوار, مالطا وهذا بعدما كان من المقرر ان تحضر 10 بلدان.

وصرح مدرب المنتخب الجزائري محمد محلوس ل"واج" ان " الاهداف التي سطرها  الطاقم الفني, تحققت بنسبة 90 بالمائة وهي افتكاك اكبر عدد من الميداليات  وتأهيل اللاعبة هالة بو كساني الى الالعاب الاولمبية للشباب بالارجنيين  مشيرا الى " اننا إرتأينا عدم إشراك كل اللاعبين ( الذكور) حتى  يوفروا طاقتهم  ويكونوا جاهزين بدنيا في البطولة الافريقية التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل."

واضاف , فيما يخص الاناث فقد شاركنا بالفريق الاول وكان لزاما علينا  هذا, لان موعد الجزائر مؤهلا بالنسبة لهن الى اولمبياد الشباب بالارجنتين .

لحد الان أهلنا البطلة العربية والافريقية هالة بوكساني الى هذه المنافسات."

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من جهته , قال التقني الجزائري الاخر, عمار نويشي : " أنا راض عن  النتائج المحققة خلال هذه الدورة المفتوحة, سيما بمشاركة اللاعبين الشباب  الذين دفعنا بهم للاحتكاك مع نظرائهم الافارقة مثل لعرباوي ذي ال  15 سنة و  الذي ظهر بمستوى يبعث على التفاؤل. هذه المسابقة تعتبر محطة تحضيرية للألعاب  الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر التي نسعى فيها لحصد أكبر عدد ممكن من  الميداليات".

وعرفت الدورة المفتوحة, التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي , مشاركة  خمس دول افريقيا من بينهم الجزائر التي اشركت ب40 لاعبا.

وتجرى البطولة الافريقية للأكابر (فردي وحسب الفرق/ذكور-اناث) من 12 الى 18   فبراير الجاري بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) بمشاركة 119 رياضي يمثلون 17  بلدا من بينهم الجزائر, حسب الاتحادية الجزائرية لكرة الريشة.

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كرة الريشة /دورة دولية مفتوحة /الدور النهائي/: فوز الجزائر وتأهل هالة  بوكساني الى أولمبياد الأرجنتين
  أدرج يـوم : السبت, 10 شباط/فبراير 2018 08:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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