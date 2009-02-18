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الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: اتحاد بلعباس يفاجئ اتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية (2-1)

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: اتحاد بلعباس يفاجئ اتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية (2-1)

الجزائر - حقق اتحاد بلعباس المفاجأة  بفوزه على اتحاد  الجزائر بنتيجة (2-1)، الشوط الأول (0-1)  في لقاء جمع بينهما اليوم الجمعة  بملعب 5 جويلية (الجزائر) لحساب الجولة ال 19 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة  لكرة القدم "موبيليس".

وسجلت الأهداف من طرف الهجهوح (د 14) لاتحاد الجزائر، و سيقر (د 75) ثابت (د  85) لاتحاد بلعباس..

بهذا الفوز. يلتحق اتحاد بلعباس بأولمبي المدية في المركز التاسع برصيد 23  نقطة، بينما يبقى الجزائر في الصف الثالث ب 30 نقطة.

و في وقت سابق من اليوم، انهزم اتحاد البليدة بميدانه أمام نادي بارادو  (0-1)، بينما فرض اتحاد الحراش التعادل على رائد الترتيب شباب قسنطينة (0-0)  بملعب  الشهيد حملاوي.

وتختتم الجولة 19 يوم غد السبت بمباراتين تجمعان على التوالي مولودية وهران  بدفاع تاجنانت من جهة، و شبيبة القبائل بنصر حسين داي من جهة أخرى.

و كانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الثلاثاء الفارط  بإجراء ثلاث مباريات مقدمة  بسبب مشاركة وفاق سطيف و مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في الدور التمهيدي  (ذهاب) للكِؤوس الإفريقية للأندية.

 

       النتائج الفنية لمباريات يوم الجمعة:

اتحاد البليدة - نادي بارادو           0-1

شباب قسنطينة - اتحاد الحراش    0-0    

اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس      1-2

       السبت 10 فبراير : 

وهران:   مولودية وهران - دفاع تاجنانت (00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - نصر حسين داي (00ر16) دون جمهور

        

             مباريات بعبت/الثلاثاء 9 فبراير: 

اولمبي المدية - مولودية الجزائر           1-0 

شبيبة الساورة - وفاق سطيف              0-0 

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة              1-0 

 

الترتيب                      نقاط                لعب

1. شباب قسنطينة           39                 19 

2. شبيبة الساورة           31                  19 

3. اتحاد الجزائر            30                 19 

--. مولودية الجزائر        30                 19 

5. مولودية وهران         29                 18  

6 . نادي بارادو            28                 19 

7. نصر حسين داي        26                 18

--. وفاق سطيف            26                 19    

9 .أولمبي المدية           23                 19 

--.اتحاد بلعباس            23                 19 

11. شباب بلوزداد         22                 19  

12. اتحاد بسكرة           19                 19

13 . دفاع تاجنانت         18                 18 

--. شبيبة القبائل            18                 18

15. اتحاد الحراش         17                 19 

16. اتحاد البليدة           12                 19 

 

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية، جيسي مايلي.

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الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم: اتحاد بلعباس يفاجئ اتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية (2-1)
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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