الجيدو/الجائزة الكبرى لباريس: المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

الجزائر - تعرف المصارعون الجزائريون التسعة منهم ثلاث مصارعات على منافسيهم في الجائزة الكبرى 2018 لمدينة باريس، الذين سيواجهونهم في الدور الأول للدورة الدولية المقررة يومي السبت و الأحد بالعاصمة الفرنسية.

لدى الرجال، سيكون هود زرداني (- 66 كلغ) أول من سيخوض غمار المنافسة أمام الجورجي فازها مارقفلاسكي في الوقت الذي سيتقابل فيه مواطنه فتحي نوريم، الأرميني فردينان كارابيتيان في وزن أقل من 73 كلغ من أجل التأهل للدور نصف النهائي للمجموعة الأولى.

أما المصارعون الجزائريون الأربعة الآخرون وهم حمزة دريد (- 81 كلغ) و عبد الرحمن بن عمادي (- 90 كلغ) و لياس بن يعقوب (- 100 كلغ) و محمد أمين الطيب (+ 100 كلغ) فسيدخلون غمار المنافسة يوم الأحد.

وسيكون دريد في مواجهة هاردي مالو من إفريقيا الوسطى، بينما سيكون بن عمادي معفى من الدور الأول، ويدخل مباشرة للدور الثاني أمام الفرنسي آكسال كليرجي.

أمام المصارعان بويعقوب و الطيب فسيحوضان منازلتهما أمام على التوالي ميكيتا سفيريد من روسيا البيضاء، و الجورجي ليفاني ميتياشفيلي.

لدى السيدات، ستكون أمينة بلقاضي (- 63 كلغ) في مواجهة الأمريكية هناء مارتان، فيما تتقابل كوثر وعلال (-78 كلغ) مع البرتغالية يهيمة راميراز، فيما ستكون صونية عسلة (+ 76 كلغ) في مواجهة التونسية سارة الطرابلسي.

وكان المنتخب الجزائري للجيدو قد أجرى تربصا قبل تنقله إلى فرنسا، لتحضير هذا الموعد العالمي حيث تربص منتخب الذكور بالمركب الرياضي أحمد غرمول بالجزائر، فيما حضرت الفتيات بالثانوية الرياضية بالدرارية.

ويشرف عمار بن يخلف على تدريب الذكور، و الثنائي عمر الرباحي و محمد ساداري على منتخب الإناث.

وتعرف دورة باريس مشاركة 403 مصارع من بينهم 170 مصارعة بميثلون 71 بلدا.