رابطة أبطال أفريقيا : وفاق سطيف - نادي ريال بانغي (أفريقيا الوسطى): "الوفاق في احسن رواق للفوز"  

سطيف - يعود وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) إلى المنافسة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من سنة (منذ يونيو 2016)، عندما يستقبل بملعب الثامن ماي 1945 يوم الأحد نادي ريال بانغي (افريقيا الوسطى) بداية من السادسة مساء في إطار الدور التمهيدي ذهاب لرابطة أبطال أفريقيا وهو في رواق أفضل من منافسه، حسب ما صرح به اليوم الجمعة المدرب المساعد لذوي اللونين الأبيض و الأسود مليك زرقان.

وأوضح مليك زرقان لوأج أن فريقه سيستقبل منافسه نادي ريال بانغي الذي لا يملك عنه معلومات وفيرة سوى أن البطولة في إفريقيا الوسطى لم تنطلق بعد و أن ريال بانغي أجرى 3 مقابلات تحضيرية لملاقاة الوفاق فاز في 2 منها و تعادل في أخرى الأمر الذي قال عنه أنه يصب في "صالحنا من ناحية الجاهزية البدنية " باعتبار "أننا" تجاوزنا منتصف البطولة في الجزائر.

وأضاف زرقان أن الوفاق مستعد للعودة إلى المنافسة الأفريقية بقوة للحفاظ على تقاليد الفريق في أقوى منافسة أفريقية حيث قال"علينا العودة كذلك في البطولة الوطنية لتعويض إقصاء كأس الجمهورية" مشيرا إلى أن تعادل الفريق في مقابلة الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس خارج الديار أمام شبيبة الساورة رفع معنويات اللاعبين قبل اللقاء الأول من المنافسة الأفريقية .

وأكد مساعد مدرب النسر السطايفي أن فريقه يسعى في مقابلة يوم الأحد القادم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف و المحافظة على شباك الوفاق نظيفة للعب مقابلة العودة بأريحية و أن الهدف المسطر في هذه المنافسة هو بلوغ دوري المجموعات والكل جاهز و واع ، كما قال- بالمسؤولية.

وبخصوص إجراء اللقاء بدون جمهور و على أرضية جديدة من شأنها أن تؤثر سلبيا على أداء الفريق أكد المساعد المدرب للوفاق أن أرضية الملعب الجديدة سيتعود عليها اللاعبون خلال حصتين تدريبيتين أو ثلاثة قبل مقابلة يوم الأحد المقبل معتبرا أن اللعب دون جمهور الوفاق في موعد عودة الفريق إلى المنافسة القارية أمر سلبي و لكنه لن يؤثر على الفريق.

وقد عينت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ثلاثي التحكيم لإدارة مواجهة وفاق سطيف أمام أولمبيك ريال بانغي ثلاثي تحكيم سنغالي مكون من جاوودا غيي بمساعدة أباكار سيني وسيرين شيخ توريي والحكم الرابع عليون سو سانديغيي فيما سيكون المصري كرم كوردي عبد الفتاح محافظا للمباراة .

للتذكير فإن وفاق سطيف غاب عن المنافسة الأفريقية بسبب العقوبة التي سلطها الإتحاد الأفريقي على الفريق منذ شهر يونيو 2016 عقب أحداث مقابلة الوفاق ضد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي شهر يونيو من نفس السنة ضمن الجولة الأولى لدوري مجموعات رابطة أبطال أفريقيا و التي انهزم فيها الوفاق 0-2 بملعب 8 ما ي 1945 .