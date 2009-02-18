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مونديال سلاح الحسام (وسطيات - مرحلة الجزائر): 33 مبارزة من 9 دول في الموعد

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 15:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات
مونديال سلاح الحسام (وسطيات - مرحلة الجزائر): 33 مبارزة من 9 دول في الموعد

الجزائر - تشارك 33 مبارزة، من بينهن تسع لاعبات  جزائريات، يمثلن 9 دول في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة في اختصاص  الحسام لفئة الاواسط (اناث) يومي السبت و الاحد بقاعة حرشة حسان، حسب ما علم  من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وتمثل هذه المبارزات، في الفردي، كل من بلدان الجزائر، بلجيكا، بوركينافاسو،  كندا، مصر، ألمانيا، إيطاليا، المكسيك و تونس.

أما بالنسبة لمنافسات حسب الفرق فيقتصر الأمر على 6 منتخبات وهي الجزائر،  بلجيكا، مصر، ألمانيا، إيطاليا و تونس.

وتشارك الجزائر بتسعة عناصر في هذا المونديال ويتعلق الامر بكل من سارة  عتروز، أفنان بلكحلة، شيماء بن عدودة، نايلة بن شقور، عبيق بونقاب، هدى إيزام،  سارة معارم، حليمة مدني و كوثر محمد بلكبير، بقيادة المدرب نسيم برناوي و  مساعدة محمد زرف.

وتهدف الجزائر من خلال هذه الدورة الى "إقحام العناصر الشابة قصد الاحتكاك مع  المنتخبات الكبيرة من أجل تحسين مستوى الرياضيات" و "منح الفرصة لأكبر عدد من  العناصر في الفردي"، حسب المدير الفني الوطني، لطفي دالي.

وحسب البرنامج المسطر فسيتم تخصيص اليوم الاول لمباريات الفردي أما اليوم الثاني فستجرى فيه منافسات حسب الفرق.

وكان المنتخب الجزائري لسلاح الشيش (سيدات) قد أنهى مرحلة الجزائر لكأس العالم لهذا الاختصاص في المركز ال16 والاخير يوم الاحد الفارط بقاعة حرشة  أيضا بعد خسارته لكل مبارياته، وشهدت تتويج روسيا حسب الفرق و تحصل الايطالية أليس فولبي على اللقب عند الفردي.

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مونديال سلاح الحسام (وسطيات - مرحلة الجزائر): 33 مبارزة من 9 دول في الموعد
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 شباط/فبراير 2018 15:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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