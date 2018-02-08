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كرة الريشة /دورة دولية مفتوحة: الجزائر تتأهل الى تسعة  لقاءات نصف نهائية من بين عشرة ممكنة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 19:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة الريشة /دورة دولية مفتوحة: الجزائر تتأهل الى تسعة  لقاءات نصف نهائية من بين عشرة ممكنة

الجزائر -  ضمنت المشاركة الجزائرية حضورها في تسعة لقاءات  نصف نهائية من بين عشرة ممكنة، برسم منافسات الدورة الدولية المفتوحة  (فردي/ذكور-اناث) لكرة الريشة (بادمنتن)، عقب اجراء الدور ربع النهائي صباح  اليوم الخميس بالقاعة الرياضية -مختار عريبي - بالأبيار (الجزائر العاصمة).

وفي الفردي (ذكور) يواجه الجزائري مجيد بلهوان نظيره المصري مصطفى كامل، أما  في النصف نهائي الآخر فيلتقي المالطي ماثيو أبيلا بالمغربي بلال الحراب.

وفي الزوجي (ذكور) سيكون الدور نصف النهائي جزائري خالص، ففي اللقاء الاول  يلتقي الزوجي محمد بلعربي-عادل حامق بالثنائي بوكساني عبد الرحيم -رؤوف  العمراني.

وفي اللقاء الثاني من الدور نصف النهائي للزوجي (ذكور)، يلتقي الثنائي  الجزائري مجيد بلهوان-قلماوي محمد بالثنائي الجزائري الآخر سيف الدين العرباوي  -محمد أوشفون.

أما عند الاناث (فردي) فتلتقي دنيا نعمة (الجزائر) بمواطنتها هالة بوكساني،  في حين تواجه الجزائرية ملاك أوشفون مواطنتها ليندة مازري.

وفي الزوجي (اناث) يتبارى الثنائي الجزائري عمروني كهينة-دنيا نعمة مع الزوجي  المصري دهى هاني-هادية حسني.

أما نصف النهائي الآخر، من زوجي الاناث، فسيكون بنكهة جزائرية، ويجمع بين  أرينة عابد-مليسة بونعاس من جهة وهالة بوكساني -ليندة مازري من جهة أخرى.

وفي الزوجي المختلط يلتقي الجزائريان قلماوي محمد وملاك أوشفون بمواطنيهما  سيف الدين العرباوي وهالة بوكساني، في النصف نهائي الأول.

وفي نصف النهائي الثاني، يواجه الثنائي الجزائري مجيد بلهوان وإيمان شكال  نظيريهما المصري المكون من مصطفى كامل وجانة أشرف.

وتجرى لقاءات الدور نصف النهائي في الفترة المسائية اليوم الخميس.

اما اللقاءات النهائية، فتقام يوم غد الجمعة ابتداء من (00ر15) في الاختصاصات  الخمسة (فردي-ذكور/ فردي-اناث/ زوجي-ذكور/ زوجي-اناث/ زوجي-مختلط).

وتسمح الدورة للمتوجين بالميداليات الذهبية، في الاختصاصات الخمسة المذكورة،  "بحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبهم العالمي وتأهلهم  للألعاب الاولمبية  للشباب 2018 ببوينوس آيريس الارجنتينية"، حسبما صرح به رئيس الهيئة أمين  زوبيري ل"واج".

واضاف أن هذا الموعد يمثل "محطة تحضيرية هامة قبل خوض البطولة الافريقية  المقبلة بالجزائر".

وتشهد هذه الدورة المفتوحة، التي انطلقت أمس الاربعاء، مشاركة 95 رياضيا من  بينهم 40 جزائريا يمثلون 10 دول، ويتعلق الأمر بالجزائر، مصر، كينيا، نيجيريا،  زامبيا، المغرب، أوغندا،  كوت ديفوار، تونس و مالطا.

وتجرى البطولة الافريقية للأكابر (فردي وحسب الفرق/ذكور-اناث) من 12 الى 18  فبراير الجاري بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) بمشاركة 119 رياضي يمثلون 17  بلدا من بينهم الجزائر.

ويعرف الموعد الافريقي مشاركة الجزائر (البلد المنظم)، مصر، كينيا،   نيجيريا، بوتسوانا، المغرب، أوغندا، كوت ديفوار، تونس، زيمبابوي، جنوب   إفريقيا، البنين، الكاميرون، غانا، الموزمبيق، موريس و السيشل .

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كرة الريشة /دورة دولية مفتوحة: الجزائر تتأهل الى تسعة  لقاءات نصف نهائية من بين عشرة ممكنة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 19:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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