القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيدو / غراند سلام باريس : مشاركة تسعة جزائريين في المنافسة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 48 مرات

الجزائر - يشارك تسعة مصارعين جزائريين, منهم اربع  سيدات, في منافسات غراند سلام, المقررة السبت و الأحد بباريس (فرنسا), حسب ما  علمت "واج" يوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للجيدو.

لدى الرجال, سيكون المنتخب الجزائري حاضرا بكل من هود زرداني (-66 كلغ), عبد  الرحمان بن عمادي (-90 كلغ), فتحي نوريم (-73 كلغ), الياس بويعقوب (-100 كلغ)  و محمد امين الطيب (+100 كلغ).

أما العنصر النسوي فسيكون ممثلا بمريم موسى (-52 كلغ), امينة بلقاضي (-63  كلغ), كوثر وعلال (-78 كلغ) و صونيا عسلة (+78 كلغ).

و اوضح المدير الفني الوطني عبد النور غريوة في تصريح ل"واج" قائلا : "هي  دورة مهمة جدا ومعروفة بمستواها المرموق. اما عن حظوظ ممثلي الجزائر, فقد  سطرنا هدف الوصول الى الدور الثالث عند الرجال والدور الثاني لدى السيدات.

ستكون المأمورية صعبة للغاية بتواجد منافسين يحوزون على امكانيات معتبرة  واعتادوا على صعود منصة التتويج في الاستحقاقات الرياضية الكبرى."

و حسب نفس المصدر, فإن المصارعين الجزائريين المشاركين في موعد باريس شاركوا  في تربص اعدادي تحسبا للمنافسة الدولية. و اضاف غريوة :  "الرجال استفادوا من تجمع تحضيري بمركز غرمول (الجزائر-الوسطى), بينما دخل  المنتخب النسوي في تربص بالثانوية الرياضية بالدرارية (الجزائر)".

ويؤطر المصارعين الجزائريين في المنافسة الدولية, المدرب الوطني عمار بن  يخلف, بينما السيدات فيشرف عليهن كل من عمار رباحي و محمد سداري.

وستعرف دورة غراند سلام مشاركة 428 مصارع (248 رجال و 181 سيدات) يمثلون 73  بلدا.

كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو / غراند سلام باريس : مشاركة تسعة جزائريين في المنافسة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 شباط/فبراير 2018 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 48 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.08

سوناطراك: البتروكيمياء محرك هام للتنمية الاقتصادية للبلاد

18.02.08

تزويد "عما قريب" تونس بالغاز الطبيعي الجزائري

18.02.08

وزير الخارجية الموريتاني يتوجه إلى برلين للقاء المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى…

18.02.08

وزيرة التضامن تدعو المجتمع المدني والحركة الجمعوية للمساهمة في دعم القطاع والتكفل بالفئات…

18.02.08

حجار يعقد جلسة عمل مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين 

18.02.08

الوزير الأول التونسي يثمن مناقشة مسألة تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر  وتونس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.06

تصوير فيلم "هليوبوليس" في مارس القادم

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل