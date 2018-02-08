جيدو / غراند سلام باريس : مشاركة تسعة جزائريين في المنافسة

الجزائر - يشارك تسعة مصارعين جزائريين, منهم اربع سيدات, في منافسات غراند سلام, المقررة السبت و الأحد بباريس (فرنسا), حسب ما علمت "واج" يوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للجيدو.

لدى الرجال, سيكون المنتخب الجزائري حاضرا بكل من هود زرداني (-66 كلغ), عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ), فتحي نوريم (-73 كلغ), الياس بويعقوب (-100 كلغ) و محمد امين الطيب (+100 كلغ).

أما العنصر النسوي فسيكون ممثلا بمريم موسى (-52 كلغ), امينة بلقاضي (-63 كلغ), كوثر وعلال (-78 كلغ) و صونيا عسلة (+78 كلغ).

و اوضح المدير الفني الوطني عبد النور غريوة في تصريح ل"واج" قائلا : "هي دورة مهمة جدا ومعروفة بمستواها المرموق. اما عن حظوظ ممثلي الجزائر, فقد سطرنا هدف الوصول الى الدور الثالث عند الرجال والدور الثاني لدى السيدات.

ستكون المأمورية صعبة للغاية بتواجد منافسين يحوزون على امكانيات معتبرة واعتادوا على صعود منصة التتويج في الاستحقاقات الرياضية الكبرى."

و حسب نفس المصدر, فإن المصارعين الجزائريين المشاركين في موعد باريس شاركوا في تربص اعدادي تحسبا للمنافسة الدولية. و اضاف غريوة : "الرجال استفادوا من تجمع تحضيري بمركز غرمول (الجزائر-الوسطى), بينما دخل المنتخب النسوي في تربص بالثانوية الرياضية بالدرارية (الجزائر)".

ويؤطر المصارعين الجزائريين في المنافسة الدولية, المدرب الوطني عمار بن يخلف, بينما السيدات فيشرف عليهن كل من عمار رباحي و محمد سداري.

وستعرف دورة غراند سلام مشاركة 428 مصارع (248 رجال و 181 سيدات) يمثلون 73 بلدا.