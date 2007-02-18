شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

وتوج فريق الذكور لأمن ولاية بومرداس بالمرتبة الأولى فيما حل كل من فريقي أمن ولاية الجزائر وعين الدفلى بالمرتبة الثانية و الثالثة.
وقطع المتسابقون مسافة 10 كلم في أجواء تنافسية و حماسية ميزت هذه التظاهرة التي أعطى إشارة انطلاقها والي تيبازة موسى غلاي رفقة إطارات سامية من الأمن الوطني.
وفي ترتيب الفرق لدى الإناث اللواتي قطعن مسافة 5 كلم حل فريق الشلف في المرتبة الأولى فيما حاز كل من فريقي امن ولاية تيبازة و تيزي وزو على التوالي على المرتبة الثانية و الثالثة.
وفي الترتيب الفردي ذكور و إناث استطاع العداء معمر شنة (أمن ولاية المسيلة) و كذا العداءة شران سهام (أمن ولاية الشلف) من الفوز بالمرتبة الأولى بقطعهما للمسافة على التوالي في ظرف 40 دقيقة و 23 ثانية (10 كلم) و 19 دقيقة (5 كلم).
وتعد التظاهرة التي جرت في أجواء مناخية ساعدت الرياضيين على أداء "جيد" حسب تقنيي الأمن الوطني, بطولة تصفوية استعدادا للبطولة الوطنية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة المزمع إجراؤها شهر مايو القادم.
وتندرج التظاهرة في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الموسم الرياضي 2017-2018 الرامية إلى تشجيع مستخدمي السلك الأمني على ممارسة الرياضة سيما منها التي لها علاقة مباشرة بالمهنة حسب ما أفاد به ل/واج على هامش التظاهرة رئيس المصلحة الجهوية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات عميد الشرطة توشيح بلقاسم.