القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

تيبازة - شارك 120 رياضي من مختلف الرتب في فعاليات البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة لناحية وسط البلاد (ذكور و إناث) التي جرت أطوارها اليوم الأربعاء بتيبازة.

وتوج فريق الذكور لأمن ولاية بومرداس بالمرتبة الأولى فيما حل كل من فريقي أمن ولاية الجزائر وعين الدفلى بالمرتبة الثانية و الثالثة.

وقطع المتسابقون مسافة 10 كلم في أجواء تنافسية و حماسية ميزت هذه التظاهرة  التي أعطى إشارة انطلاقها والي تيبازة موسى غلاي رفقة إطارات سامية من الأمن الوطني.

وفي ترتيب الفرق لدى الإناث اللواتي قطعن مسافة 5 كلم حل فريق الشلف في المرتبة الأولى فيما حاز كل من فريقي امن ولاية تيبازة و تيزي وزو على التوالي  على المرتبة الثانية و الثالثة.

وفي الترتيب الفردي ذكور و إناث استطاع العداء معمر شنة (أمن ولاية المسيلة) و كذا العداءة شران سهام (أمن ولاية الشلف) من الفوز بالمرتبة الأولى بقطعهما  للمسافة على التوالي في ظرف 40 دقيقة و 23 ثانية (10 كلم) و 19 دقيقة (5 كلم).

وتعد التظاهرة التي جرت في أجواء مناخية ساعدت الرياضيين على أداء "جيد" حسب تقنيي الأمن الوطني, بطولة تصفوية استعدادا للبطولة الوطنية للعدو على الطريق  ما بين مصالح الشرطة المزمع إجراؤها شهر مايو القادم.

وتندرج التظاهرة في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الموسم الرياضي 2017-2018 الرامية إلى تشجيع مستخدمي السلك الأمني على ممارسة  الرياضة سيما منها التي لها علاقة مباشرة بالمهنة حسب ما أفاد به ل/واج على هامش التظاهرة رئيس المصلحة الجهوية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات عميد الشرطة توشيح بلقاسم.

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.07

اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني…

18.02.07

الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود…

18.02.07

شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

18.02.07

استفادة قرابة ثلاثين ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني من دورة تكوينية حول حماية وترقية حقوق…

18.02.07

تجارة الكترونية: ضعف التحكم في التكنولوجيا ليس مبررا لمنح صفقات لمتعامين أجانب لتسيير…

18.02.07

البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل

18.02.05

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من…