القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 18:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات
البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري
أرشيف

الدار البيضاء (المغرب) - حصد المنتخب الجزائري للدراجات  ثلاث ميداليات (فضية و برونزيتان) اليوم الاربعاء، بعد اجراء منافسات اليوم  الأول للبطولة الإفريقية للدراجات على المضمار الجارية من7 إلى 10 فبراير بالدار البيضاء (المغرب).

وعادت الميدالية الفضية لفريق النخبة "للسرعة" المشكل من الثلاثي: أيوب كرار،  محمد بوزيدي و الخصيب ساسان.

أما الميداليتان البرونزيتان فكانتا من نصيب ممثلي صنف الأواسط يوسف بوخاري و  عبد الجليل جيلالي و الصديق بن قنيف في سباق "السرعة حسب الفرق"، و الرباعي:  إسماعيل للوشي، عبدالرحمن كريم حاج بوزيد، الخصيب ساسان و محمد بوزيدي في سباق  "التتابع حسب الفرق". 

 

إقرأ أيضا: دراجات/ بطولة إفريقيا على المضمار-2018: مشاركة 11 دراجا جزائريا في موعد الدار البيضاء المغربية

واحتل محمد أمين نهاري (صنف الأواسط)، المركز الخامس في سباق 3.000 متر،  للتتابع الفردي.

و يشارك الفريق الوطني في البطولة الإفريقية للدراجات على المضمار بتعداد يضم  11 دراجا (7 أكابر و 4 أوسط) تحت إشراف المدرب الوطني  عبد الباسط حناشي.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 18:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.07

اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني…

18.02.07

الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود…

18.02.07

شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

18.02.07

استفادة قرابة ثلاثين ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني من دورة تكوينية حول حماية وترقية حقوق…

18.02.07

تجارة الكترونية: ضعف التحكم في التكنولوجيا ليس مبررا لمنح صفقات لمتعامين أجانب لتسيير…

18.02.07

البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل

18.02.05

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من…