البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري

وعادت الميدالية الفضية لفريق النخبة "للسرعة" المشكل من الثلاثي: أيوب كرار، محمد بوزيدي و الخصيب ساسان.
أما الميداليتان البرونزيتان فكانتا من نصيب ممثلي صنف الأواسط يوسف بوخاري و عبد الجليل جيلالي و الصديق بن قنيف في سباق "السرعة حسب الفرق"، و الرباعي: إسماعيل للوشي، عبدالرحمن كريم حاج بوزيد، الخصيب ساسان و محمد بوزيدي في سباق "التتابع حسب الفرق".
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واحتل محمد أمين نهاري (صنف الأواسط)، المركز الخامس في سباق 3.000 متر، للتتابع الفردي.
و يشارك الفريق الوطني في البطولة الإفريقية للدراجات على المضمار بتعداد يضم 11 دراجا (7 أكابر و 4 أوسط) تحت إشراف المدرب الوطني عبد الباسط حناشي.