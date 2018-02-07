الرابطة الثانية "موبيليس" : الرائد في امتحان حقيقي ببجاية واصحاب المطاردة في تنقلات صعبة الي بوسعادة وتلمسان

الجزائر - سيكون متصدر الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم "موبيليس" جمعية عين مليلة في امتحان حقيقي عندما يحل ضيفا على شبيبة بجاية يوم الجمعة برسم الجولة 19 من المنافسة، في الوقت الذي يتنقل فيه الملاحقان مولودية بجاية و شبيبة سكيكدة الي كل من تلمسان وبوسعادة على التوالي في مهمة تبدو معقدة وفي غاية الصعوبة.

وبعدما استعاد ثلاث نقاط من رصيده إثر خصم اربعة على خلفية اشراكه للاعب معاقب، بات فريق جمعية عين مليلة يتصدر الرابطة الثانية من جديد بمجموع 37 نقطة وبفارق نقطتين عن اول ملاحقيه.

ولن تكون مهمة الرائد سهلة للحفاظ على كرسيه عندما يحل ضيفا على شبيبة بجاية (المركز5، 30ن) وهو المنافس الذي يصعب الاطاحة به بميدانه والطامح هو الاخر الي تحقيق الصعود الى الرابطة الاولى.

من جهته، يحل الرائد السابق وصاحب المرتبة الثانية، مولودية بجاية (35ن)، ضيفا على صاحب المركز التاسع (21ن) امل بوسعادة والراغب في الابتعاد عن منطقة الخطر وضمان البقاء مبكرا.

وتبدو المواجهة "معقدة" بالنسبة لأبناء المدرب رشيد بوعراطة المنتشين بتأهل مستحق للدور بع النهائي من كاس الجزائر على حساب مولودية وهران 1-0.

من جهته فريق شبيبة سكيكدة صاحب المرتبة الثالثة(32ن) يشد الرحال الى تلمسان للتباري مع الوداد المحلي (المركز10، 20ن) في مواجهة مفتوحة على كل التكهنات .

من جانب آخر، يستضيف اهلي برج بوعريرج (المركز4، 31ن) فريق جمعية وهران (الصف8، 26ن)، في لقاء يبدو على الورق لصالح الاهلي المحلي الطامح في الصعود الى المركز الثالث وانتظار تعثر شبيبة سكيكدة خارج قواعدها.

وفي لقاء اخر يستضيف صاحب الصف 15 وما قبل الاخير، شباب عين فكرون (16ن)، تشكيلة أولمبي الشلف (المركز6، 29ن)، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته النهائية. فإذا كان "السلاحف" يريدون الفوز للخروج من المنطقة الحمراء فإن "الشلفاوة" يطمحون الي احراز النقاط الثلاث للبقاء ضمن كوكبة سباق الصعود رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف.

نفس الشيء بالنسبة لمواجهة سريع غليزان (المرتبة6، 29ن) الذي يستقبل متذيل الترتيب شباب باتنة (15ن)، حيث تختلف اهداف كل طرف، ففي الوقت الذي لا يزال "السريع " متشبث بأمل العودة الى حظيرة النخبة، فإن "الكاب" لا يزال يعانق حلم تحقيق البقاء رغم أنه يمر بظروف صعبة كما يبتعد بأربع خطوات عن أول الناجين.

وفي قمة لقاءات الاندية المهددة بالنزول، يستقبل رائد القبة (الصف13، 17ن) فريقا آخرا يقاسمه المنصب وعدد النقاط، ويتعلق الامر بمولودية العلمة، في موعد بست نقاط، حيث أن النقاط الثلاث ستعزز من حظوظ التشكيلة الفائزة في ضمان البقاء.

وبمعسكر يلتقي الغالي المحلي (المركز12، 19ن) بالضيف مولودية سعيدة (المرتبة10، 20ن) في داربي الغرب الجزائري يبدو "نظريا" لفائدة "الغالية" لكن عامل المفاجأة غير مستبعد من قبل المولودية المطالبة بتحقيق نتيجة ايجابية.

يذكر أن هذه الجولة ستعرف اجراء لقاء واحدا دون جمهور وهو: اهلي برج بوعريرج - جمعية وهران، في حين تنطلق جميع المباريات على (00ر15) باستثناء مقابلة شبيبة بجاية - جمعية عين مليلة المبرمجة على الرابعة مساء.