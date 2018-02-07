الرابطة المحترفة الاولى: الرائد من اجل تعميق الفارق واتحاد البليدة ما زال يؤمن بحظوظه في البقاء  

الجزائر - يسعى رائد بطولة الرابطة المحترفة الاولى (موبيليس) لكرة القدم، فريق شباب قسنطينة، الى تعميق الفارق عن ملاحقيه عند استقباله لضيفه اتحاد الحراش، فيما سيحرص فريق اتحاد البليدة الى تحقيق نتيجة ايجابية تساعده في مسعاه من اجل البقاء، عند استضافته نادي بارادو، بمناسبة اجراء الدفعة الثانية و الاخيرة من لقاءات الجولة ال19 من البطولة المقررة ليومي الجمعة والسبت .

وستكون الفرصة سانحة امام المتصدر شباب قسنطينة (المركز الاول ب 38 نقطة) لتحصين موقعه الريادي عند استقباله لضيفه المنهك اتحاد الحراش (المركز ال16 ب15 نقط)، في مقابلة تبدو مواتية لشباب قسنطينة من اجل تعميق الفارق في الصدارة مستفيدا في ذلك من تعثر ملاحقيه شبيبة الساورة المتعادية بميدانها امام وفاق سطيف (0-0) ومولودية الجزائر المنهزم خارج ميدانه امام أولمبي المدية ب(1-0)، في المقابلتين المقدمتين عن هذه الجولة .

وبالمقابل لن تكون مهمة اتحاد الحراش، المنهزم في الجولة السابقة امام اولمبي المدية ب(3-2) يسيرة في هذه الجولة التي يتعين عليه توخي الحذر و تجنب هزيمة اخرى ستكون عواقبها وخيمة على الفريق الذي بات اقرب من السقوط الي الرابطة الثانية .

وستكون هذه الجولة سانحة كذلك لفريق اتحاد الجزائر (المركز الثالث ب30 نقطة) للانفراد بالمركز الثاني، اذا عرف كيف يخرج غانما من المقابلة التي يستقبل فيها اتحاد بلعباس( المركز ال11 ب20 نقطة)، خاصة وانّ هذا الاخير الذي يبقى منتشيا بتأهله الى الدور ربع النهائي من كاس الجزائر ، سوف لن يقبل على نفسه خوض هذه المقابلة في ثوب الضحية، بل سيسعى جاهدا الى العودة باقل الاضرار الممكنة ولم لا تحقيق نتيجة ايجابية اخرى يثلج بها قلوب مناصريه .

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ومن جهته، يتعين على فريق شبيبة القبائل(المركز ال13 ب18 نقطة)، البحث عن الطريقة المناسبة للخروج من الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها علما انّ مهمته في هذه الجولة لن تكون يسيرة عند استقباله بمعقله ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو ضيفه نصر حسين داي (المركز السادس ب26 نقطة)، الذي ينفرد بكونه الفريق الذي لم يسجل اي هزيمة منذ 11 مقابلة، الامر الذي يجبر تشكيلة الكناري التفكير جليا في الطريقة التي تمكنها من تجاوز عقبة الضيف العنيد . و الاكيد ان اي تعثر آخر لتشكيلة الكناري ستكون عواقبه وخيمة على الفريق الذي يصارع على جبهتين (الكاس و البطولة ).

وفي محاولة منه للتدارك بعد خيبة الاقصاء من الدور الثمن نهائي من كاس الجزائر على يد اولمبي المدية ب(1-0)، سيحاول فريق مولودية الجزائر (المركز الخامس ب29 نقطة)، تحقيق نتيجة جيدة عند استقباله بميدانه و امام جمهوريه لضيفه دفاع تاجنانت (المركز ال13 ب 18 نقطة) المنهار معنويا بعد الهزيمة المرة والمخيبة التي تجرعها في منافسة الكاس بالبليدة امام الاتحاد المحلي ب(5-0).

وفي مؤخرة الترتيب، يبدو ان فريق اتحاد البليدة الذي يتذيل الترتيب ب12 نقطة، لا يفكر ابدا في الاستسلام للأمر الواقع بل سيسعى الى البقاء دائما في السباق من اجل البقاء، من بوابة الفوز على نادي بارادو المركز الثامن ب25 نقطة .

وتبدو هذه المهمة على صعوبتها ممكنة بالنسبة لتشكيلة مدينة الورود التي توجد في منحنى تصاعدي منذ تولي المدرب كمال بوهلال الاشراف على العارضة الفنية للفريق بدليل تسجيله اربع مقابلات دون انهزام في منافساتي البطولة والكاس، الامر الذي يعيد الامل نسبيا لعشاق الفريق الذين باتوا مقتنعين انّ هدف البقاء اصبح قريب من المستحيل .

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ومعلوم ان الجولة ال19 من البطولة كانت قد انطلقت يوم امس الثلاثاء بإجراء ثلاثة لقاءات اسفرت على تجديد شباب بلوزداد العهد مع الانتصارات من خلال الفوز على ضيفه اتحاد بسكرة ب(1-0) بعد 15 مقابلة دون انتصار، فيما انهزم فريق مولودية الجزائر امام اولمبي المدية ب(1-0)، وتعادل شباب الساورة مع وفاق سطيف ب(0-0).

وتم تقديم هذه المباريات بسبب مشاركة أندية مولودية الجزائر و شباب بلوزداد و وفاق سطيف في الدور التمهيدي للكؤوس الإفريقية المقرر نهاية الأسبوع الجاري، حيث يرتبط فريقا الوفاق و المولودية بالمشاركة في رابطة الابطال الافريقية فيما سيشارك شباب بلوزداد في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، علما انّ ممثل الجزائر الاخر في هذه المنافسة ، فريق اتحاد الجزائر معفى من هذا الدور التمهيدي المقرر في الفترة الممتدة من 9 الى 11 فبراير الجاري.