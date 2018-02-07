كرة القدم/كأس الكونفدرالية (الدور التمهيدي/ذهاب): اونز كرياتور-شباب  بلوزداد: الشباب يطمح في اجتياز اختبار باماكو بنجاح

الجزائر - يعود شباب بلوزداد للمنافسة القارية بمواجهته يوم الجمعة بباماكو (سا 00ر17 بالتوقيت الجزائري) التشكيلة المالية لأونز كرياتور في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, و هو موعد يأتي في ظرف خاص يمر به النادي في بطولة الرابطة الأولى.

الشباب الغائب منذ سنة 2010 عن الساحة الإفريقية عندما بلغ الدور ثمن النهائي مكرر لكأس الكونفدرالية أمام منافس مالي آخر وهو نادي جوليبا, سيحاول استغلال مغامرته الجديدة في المنافسة القارية التي تأهل لها بعد تتويجه بكأس الجزائر 2016-2017, لمحو آثار اخفاقاته في البطولة أين يصارع من أجل ضمان البقاء في حظيرة النخبة.

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ويبقى لاعبو المدرب المغربي رشيد الطاوسي الذين فشلوا في الدفاع عن لقبهم بعد اقصائهم يوم الخميس الفارط في الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر على يد مولودية الجزائر, مطالبين ببذل كل ما لديهم من أجل الخروج سالمين من هذا الموعد أمام منافس متعود على مثل هذه المنافسات.

و رغم أن شباب بلوزداد متحمس للظهور بوجه مشرف في هذه المنافسة القارية, إلا أن الفريق منشغل أكثر بالبطولة الوطنية, كون الأمور أضحت صعبة لتفادي النزول للقسم الأسفل رغم الفوز أمس الثلاثاء أمام اتحاد بسكرة داخل الديار (1-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال19 بعد 15 مباراة دون تذوق طعم الانتصار في الدوري.

ويقول مدافع الشباب, حسين سالمي, في هذا السياق ما يلي: "يعود فريقنا مجددا للمنافسة الإفريقية بعد غياب طويل. يبقى هدفنا بلوغ دور المجموعات وهذا يمر حتما عبر التألق في مرحلة التصفيات. أظن أننا نملك كل الإمكانيات لبلوغ هذا الهدف".

وسيستفيد مدرب شباب بلوزداد من حضور كامل التعداد في هذه المباراة الأولى بهدف العودة بنتيجة إيجابية من "الفخ" المالي قصد خوض مرحلة الإياب المقررة يوم الثلاثاء 20 فبراير بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر (سا 00ر17) بكل أريحية.

و في حال التأهل للدور المقبل المقرر في شهر مارس, سيواجه أبناء العقيبة نادي نكانا الزامبي.

أما ممثل الجزائر الثاني في كأس الكونفدرالية, اتحاد الجزائر, فقد أعفي من الدور التمهيدي, حيث سيتقابل في الدور القادم مع المتأهل من المواجهة المزدوجة بين مانغا سبور الغابوني و جمعية مانييما من جمهورية الكونغو الديمقراطية. و سيكون لقاء الذهاب خارج الوطن, بينما تجري مباراة العودة بالجزائر العاصمة.