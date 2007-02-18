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كرة الريشة: انطلاق الدورة الدولية المفتوحة للجزائر بمشاركة 95 رياضيا من 10 دول

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 11:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرات

الجزائر- انطلقت صباح اليوم الاربعاء الدورة الدولية  المفتوحة (فردي/ذكور-اناث) لكرة الريشة (بادمنتون), بقاعة مختار عريبي  بالأبيار (الجزائر العاصمة) والمستمرة الى يوم الجمعة, بمشاركة 95 رياضيا من  بينهم 40 جزائريا يمثلون 10 دول.

ويتعلق الأمر بكل من الجزائر, مصر, كينيا, نيجيريا, زامبيا, المغرب, أوغندا,  كوت ديفوار, تونس و مالطا.

وتجرى خلال اليوم الاول اللقاءات التصفوية بخوض الدورين ال32 و ال16, حسب  البرنامج المسطر من قبل المنظمين.

وتأمل الجزائر من خلال تنظيم هذه الدورة في تمكين رياضييها من حصد نقاط ثمينة  تحسبا للالعاب الاولمبية للشباب 2018 بالارجنتين, حسب ما صرح به رئيس  الاتحادية الجزائرية, مسعود أمين زوبيري, الذي اشار الى أن تنظيم هذه المنافسة  سيكون سنويا.

كما تعد هذه الدورة الدولية "أهم مرحلة تحضيرية" استعدادا لبطولة افريقيا  المقررة بالجزائر ايضا الأسبوع القادم حيث تعتزم الهيئة الفدرالية منح الثقة  للاعبين الشبان.

وأجرى المنتخب الوطني, بقيادة المدرب فاتح بطاهر, معسكرا تحضيريا منذ 29  يناير الفارط, على مستوى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر  العاصمة) استعدادا لهذا الموعد الدولي والقاري الذي يليه.

وستكون هذه الدورة الدولية متبوعة بالبطولة الافريقية لصنف الاكابر  (رجال-سيدات) في اختصاصي الفردي و حسب الفرق, من 12 إلى 18 فبراير بقاعة حرشة  حسان (الجزائر), بمشاركة 119 رياضي يمثلون 17 بلدا من بينهم الجزائر.

وستعرف هذه البطولة مشاركة كل من الجزائر (البلد المنظم), مصر, كينيا,  نيجيريا, بوتسوانا, المغرب, أوغندا, كوت ديفوار, تونس, زيمبابوي, جنوب  إفريقيا, البنين, الكاميرون, غانا, الموزمبيق, موريس و السيشل.

وستكون الجزائر ممثلة بثمانية رياضيين من بينهم ثلاثة ينشطون خارج الوطن لدى  الذكور و تسع رياضيات بحضور هالة بوكساني التي تأهلت للألعاب الأولمبية-2018  للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة الريشة: انطلاق الدورة الدولية المفتوحة للجزائر بمشاركة 95 رياضيا من 10 دول
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 11:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرة   شارك

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