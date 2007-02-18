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الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم /الجولة ال 19 / فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (1-0)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر-  تعلب شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة  بنتيجة  (1-0), الشوط الأول (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال 19 لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" جمع بينهما يوم الثلاثاء بملعب 20 اوت  1955بالجزائر.

وسجل اللاعب بلايلي الهدف الوحيد للمباراة في الوقت بدل الضائع (90+1).

هذا الفوز هو الأول لشباب بلوزداد منذ الجولة الثالثة,  أي بعد مرور 15 جولة  كاملة بدون انتصار.

بعد هذه النتيجة يرتقي شباب بلوزداد للمركز العاشر بمجموع 22 نقطة, بينما  يبقى اتحاد بسكرة  في المركز 12 ب 19 نقطة .

و في وقت سابق من اليوم, تغلب أولمبي المدية على مولودية الجزائر بنتيجة  (1-0) بينما تعادل فريقا شبيبة الساورة و وفاق سطيف بنتيجة (0-0).

و تم تقديم هذه المباريات بسبب مشاركة أندية المولودية و الشباب و الوفاق في  الدور التمهيدي للكؤوس الإفريقية المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وستجري باقي مباريات الجولة ال 19 يومي الجمعة و السبت.

 

النتائج الجزئية:

اولمبي المدية - مولودية الجزائر           1-0

شبيبة الساورة - وفاق سطيف              0-0

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة               1-0

 

الجمعة 9 فبراير :

البليدة (براكني)              : اتحاد البليدة - نادي بارادو     (00ر15) دون جمهور

قسنطينة (حملاوي)                 : شباب قسنطينة - اتحاد الحراش (00ر16)

ملعب 5 جويلية                  : اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس   (00ر17)

 

السبت 10 فبراير :

وهران (زبانة)               : مولودية وهران - دفاع تاجنانت (00ر16)

تيزي وزو                    : شبيبة القبائل - نصر حسين داي (00ر16) دون جمهور

 

الترتيب                      نقاط                لعب

1. شباب قسنطينة           38                 18

2. شبيبة الساورة           31                 19

3. اتحاد الجزائر            30                 18

--. مولودية الجزائر        30                 19

5. مولودية وهران         29                 18

6. نصر حسين داي        26                 18

--. وفاق سطيف            26                 19

8 . نادي بارادو            25                 18

9 .أولمبي المدية           23                 19

10. شباب بلوزداد         22                 19

11.اتحاد بلعباس           20                 18

12. اتحاد بسكرة           19                 19

13 . دفاع تاجنانت         18                 18

--. شبيبة القبائل            18                 18

15. اتحاد الحراش         16                 18

16. اتحاد البليدة           12                  18

ملاحظة:   الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا),  بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي  مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.

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الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم /الجولة ال 19 / فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (1-0)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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