الرابطة الاولى المحترفة: شبيبة الساورة ووفاق سطيف يتعادلان بدون أهداف   

الجزائر - تعادل شبيبة الساورة وضيفه وفاق سطيف بنتيجة (0-0)، في لقاء مقدم عن الجولة ال 19 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب 20 اوت ببشار.

بعد هذه النتيجة، تنفرد شبيبة الساورة مؤقتا بالمركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يلتحق وفاق سطيف بنصر حسين داي في المركز السادس بمجموع (26 نقطة).

تجري حاليا المباراة الأخيرة في برنامج اليوم الثلاثاء بين شباب بلوزداد و اتحاد بسكرة بملعب 20 اوت بالعاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب أولمبي المدية غلى مولودية الجزائر بنتيجة (1-0).

وتم تقديم هذه المباريات بسبب مشاركة أندية المولودية و الشباب و الوفاق في الدور التمهيدي للكؤوس الإفريقية المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وستجري باقي مباريات الجولة ال 19 يومي الجمعة و السبت.

النتائج الجزئية:

اولمبي المدية - مولودية الجزائر 1-0

شبيبة الساورة - وفاق سطيف 0-0

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة (جارية الآن)

الجمعة 9 فبراير :

البليدة (براكني) : اتحاد البليدة - نادي بارادو (00ر15) دون جمهور

قسنطينة (حملاوي) : شباب قسنطينة - اتحاد الحراش (00ر16)

ملعب 5 جويلية : اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس (00ر17)

السبت 10 فبراير :

وهران (زبانة) : مولودية وهران - دفاع تاجنانت (00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - نصر حسين داي (00ر16) دون جمهور

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 38 18

2. شبيبة الساورة 31 19

3. اتحاد الجزائر 30 18

--. مولودية الجزائر 30 19

5. مولودية وهران 29 18

6. نصر حسين داي 26 18

--. وفاق سطيف 26 19

--. نادي بارادو 25 18

9 .أولمبي المدية 23 19

10.اتحاد بلعباس 20 18

11. اتحاد بسكرة 19 18

--. شباب بلوزداد 19 18

13 . دفاع تاجنانت 18 18

--. شبيبة القبائل 18 18

15. اتحاد الحراش 16 18

16. اتحاد البليدة 12 18

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية، جيسي مايلي.