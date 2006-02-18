البطولة العربية للأواسط للملاكمة 2018 : "الإنجاز الذي حققناه في مصر يؤكد النتائج التي أحرزناها في النسخة الفارطة"  

الجزائر - وصف المدير الفني الوطني للملاكمة، مراد مزيان، التسع ميداليات (ذهبيتان, 3 فضيات و 4 برونزيات) التي حصدها المنتخب الوطني للأواسط (ذكور), "بالإنجاز" و "تأكيدا" للنتائج المحققة في النسخة الماضية، و ذلك عقب ختام البطولة العربية أمس الاثنين بالمركب الاولمبي المعادي بالقاهرة (مصر).

وصرح مزيان لـ "واج" أثناء استقبال البعثة الجزائرية عند عودتها من مصر : "نمتلك عناصر شابة نسبيا حيث ينتمون إلى السنة الأولى أواسط. إذ تعد هذه البطولة الدولية الأولى للأغلبية. و بالتالي يعتبر حصد هذا العدد الكبير من الميداليات بالإنجاز".

الميداليتان الذهبيتان من انجاز, هشام معوش (49 كلغ),الذي فاز على المصري محمود سام علي, فيما كانت الكلمة الأخيرة لمواطنه فريد دويبي ( 75 كلغ) أمام المصري الاخر, محمد بكر.

من جهتهم، اكتفى كل من : القرية محمد امين (56 كلغ), محمد امين معطاوي (60 كلغ) واحمد جمال فاسي ( 69 كلغ), بالميدالية الفضية بعد تعثرهم امام على التوالي, ثلاثة منافسين مصريين وهم: مصطفى محمد فاهم , مروان مدبولي ويوسف محمد صبحي.

ونال الميداليات البرونزية الملاكمون: رحمان سكيلي (64 كلغ), عبد النور عيفا +91 كلغ), احمد بركات (81 كلغ) و محمد امين حسيد (91 كلغ).

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ونال المنتخب الجزائري للفن النبيل المركز الثاني في الترتيب العام وراء كل من مصر التي اهلت تسعة ملاكمين للنهائيات , بينما عادت المرتبة الثالثة لتونس.

"هذه النتائج المحققة بالقاهرة تؤكد التي سبقتها الموسم الفارط, حيث حصد المنتخب الوطني خلال الطبعة الماضية من البطولة العربية للشباب سبع ميداليات منها ذهبيتان" و تابع مزيان حديثه "أتمنى المواصلة على ديناميكية النتائج الإيجابية", سيما و أن القفاز الجزائري تنتظره عدة مواعيد كبرى طوال السنة الجارية.

وسيخوض الملاكمون الجزائريون في 2018 بطولة إفريقيا و الألعاب الإفريقية للشباب 2018, بالإضافة إلى بطولة العالم المقررة نهاية السنة الجارية.

وأضاف المدير الفني الوطني قائلا : "لن يؤثر شهر رمضان الذي يأتي قبل شهر واحد من انطلاق الألعاب الإفريقية للشباب على تحضيرات ملاكمينا, حيث سطرنا برنامجا تحضيريا خاص بشهر الصيام الفضيل, حتى يتمكن رياضيونا من الحفاظ على لياقتهم قبيل موعد الجزائر الذي نسعى فيه لتشريف الألوان الوطنية".

وشاركت الجزائر في الموعد العربي , ب10 ملاكمين وهم: هشام معوش (49 كلغ)، اسلام بوعلام (52 كلغ), محمد امين القارية (56 كلغ), محمد امين متاوي (60 كلغ), سكيلي رحمان (64 كلغ), احمد جمال فاسي (69كلغ), فريد دويبي ( 75 كلغ) واحمد بركات (81 كلغ), محمد أمين حاسي (91 كلغ) وعبد النور عيفا ( +91 كلغ).

وخاض الملاكمون الجزائريون الشباب, الذين لا يتجاوز معدل اعمارهم 18 سنة , تربصا تحضيريا دام 15 يوما بالمركب الاولمبي الرياضي "سفلتاس" بالشراقة ( الجزائر العاصمة).

وبالإضافة الى الجزائر ومصر ( البلد المنظم), شارك 11 بلدا في البطولة العربية للفن النبيل وهم: المغرب , تونس , الامارات العربية المتحدة, العربية السعودية, قطر, اليمن, ليبيا, فلسطين, سوريا , لبنان والسودان.